11/2017

החתונה

מוזר לכתוב על זה אחרי שעברו כבר שבועיים... ומצד שני לא להאמין שעברו כבר שבועיים! לא להאמין שאחותי הקטנה נשואה! לא מזמן היא הייתה הבייבי הקטנה של הבית ועכשיו... זה היה מזל שאחותי עשתה את המקווה ואת ההפרשת חלה במוצ"ש ולא יום לפני החתונה היום שלפני החתונה היה עבורה עמוס מאוד בכל מיני סידורים אחרונים אחד מהדברים שהיו זה שהיא וגיסי הגיעו לגן אירועים בו הם התחתנו וחשכו עיניהם המקום נראה כמו אתר בניה ולא כמו מקום שמחר עומדת להתקיים בו החתונה שלהם אחותי התבאסה, גיסי צעק עליהם, ולאחר מכן שלח את ההורים שלו לצעוק עליהם גם העניין הוא שהגן אירועים היה אמור להכין את המקום לקראת החורף, קרי לקרות את החלק הפתוח למקרה ש... ירד גשם והם חיכו עם העניין הזה לדקה ה-90 ביום שלפני החתונה הם רק התחילו להרכיב את הכל, ומדובר על מערכת מחלונות זכוכית אחותי אמרה שהמקום נראה כמו אתר בניה, חול בכל מקום ומרצפות שבורות זה לא משהו שמישהו מצפה לראות ביום שלפני החתונה שלו ביום של החתונה עצמה הכל היה מסודר כבר כמו שצריך אבל הסטרס שכולם היו בו עקב העניין הזה היה גדול אפילו שני ההורים שלי לקחו רגיעון כדי להירגע ביום שלפני הם לא היו לחוצים ככה בחתונה של אחי והאמת שאין מנוס מלהשוות בין שתי החתונות שהיו מאוד מאוד שונות באופיין מה שכן אחותי למדה לא מעט מהחתונה של אחי ובכלל מחתונות של אנשים בהן היא הייתה היום של החתונה היה יום דיי עמוס לכולם אמא שלי ואני הלכנו למאפר ומעצב שיער כי צריך משהו שישרוד בערב כולל ריקודים וכו' 3 שעות שתינו ביחד והיינו מוכנות לערב את אחותי אבא שלי הסיע למלון שם היא התארגנה יחד עם גיסתי ועוד חברה שלה זה במקום 2 החברות שהיו אמורות להיות השושבינות, ואחותי החליטה שלא מתאים לה אחרי הבלאגן שנעשה כשהיו צריכות לעשות לה את המסיבת רווקות. החברה שהייתה שם, פשוט באה כי היא כזאת, היא לא שואלת היא עושה וגיסתי, היא עברה את זה בעצמה אז היא ידעה לקראת מה היא הולכת וידעה להיות תמיכה מעולה לאחותי אחי היה שם על תקן נהג כשהגענו לגן אירועים, הכל היה מוכן ומושלם! עשינו צילומי משפחות עוד לפני שכולם הגיעו למרות שבשלב מסויים המוזמנים הראשונים כבר התחילו לטפטף ולהגיע אחותי הייתה עם שמלה מ-ד-ה-י-מ-ה !!! באמת, עיצוב ממש עדין ועדיין מאוד מתאים לה, מאוד היא והשיער מעוצב בצורה מעודנת ולא עשויה מדיי הזוג, אקא אחותי וגיסי החליטו שהם לא עומדים בקבלת פנים אלא נמצאים בחדר שלהם ויוצאים רק כשתהיה החופה ככה שכל הקבלת פנים הייתה כשהם אינם. אני חושבת שאנשים כבר לא רגילים לזה שהזוג לא נמצא בקבלת פנים כשאחי וגיסתי התחתנו הקבלת פנים נמשכה כמעט שעתיים!!! גם השטח של הקבלת פנים היה ענקי פה היה מדובר בשטח מצומם יותר, ונעים יותר עם מקומות ישיבה הקבלת פנים נמשכה בערך שעה

האוכל שהיה בקבלת פנים היה טעימות, מנות קטנות כאלה היה סושי, היו מיני המבורגרים, רביולי ברטבים שונים וטורטיות ממולאות, וכמובן שתיה קלה ואלכוהול ממש מעולה אחד הדברים שהיו חשובים לאחותי וגיסי זה שיהיה אלכוהול איכותי היו בחתונה 6 צלמים! 2 צלמי וידיאו, 2 צלמי סטילס ו2 צלמי מגנטים אחד הדברים הבעייתיים שהיו בחתונה של אחי וגיסתי זה שאין תמונות טובות, אין כמעט תמונות של המשפחה, ואין תמונות של רגעים ולאחותי היה מאוד חשוב שיהיו הרבה תמונות עד עכשיו לא ברור למה אחי וגיסתי לא לקחו צלמי מגנטים, זה באמת משהו מאוד נחמד שיש בחתונות וזה תמיד נחמד שיש מזכרות מאירועים משמחים

כשהגיע החלק של החופה, הכל היה מסודר בחוץ בצורה יפה, עם מקומות ישיבה והמוני פרחים לבנים קודם כל יצא גיסי עם ההורים שלו, אחר כך אחותי עם הורי ואז הם המשיכו לכיוון החופה וגיסי (שאז עדיין לא היה גיסי) הלך ללוות את אחותי כן זה קטע חדש כזה... ההורים שלי היו יום אחרי בחתונה אחרת (של בת של חברים) וגם שם היה הקטע הזה היה להם רב קורע לגמרי (היה ממש מצחיק)

וגם הטקס של החופה לא נמשך יותר מדיי זמן אחר כך כולנו עברנו לאולם שהיה מעוצב בצורה מדהימה לשולחנות ולמנה הראשונה והנה המלצה למי מכם שחושב להתחתן, בופה זה out בחתונה של אחי היה בופה, היה צריך לעמוד בתור בשביל אוכל שזה אחד הדברים היותר מבאסים שיש ואם אתם רוצים עוד משהו זה שוב פעם לקום ולעמוד בתור וכו' זה אולי מתאים לחתונות ממש ממש קטנות, אבל לא לרוב החתונות הישראליות האוכל בגן אירועים הזה היה לעילא ולעילא ובאמת רוב האורחים שהיו בחתונה אמרו שהם מעולם לא נהנו ככה מאוכל בחתונה הכל היה טרי וטעים וגם הייתה להם מודעות מאוד גבוהה לאנשים עם ענייני אוכל היו שם כמה אנשים אלרגיים לגלוטן - והייתה מודעות גבוהה והכינו לנו מנות מיוחדות אפילו במנות הראשונות המלצרית ביררה מה בדיוק מותר לי לאכול והכינו לי אוכל במיוחד היו שם מנות גם לצמחונים וגם לטבעונים (גם היה רשום תפריט מה המנות של הערב) לא אלאה אתכם באוכל, הוא היה מעולה אני ישבתי בשולחן עם סבתא שלי, דודה אמא"ג והילדה האנורקטית עם אמא של גיסתי ואחת מהאחיות שלה ועם המשפחה שלא הביאה כסף (שהזכרתי בפוסט הקודם) קצת הפריע לי בהתחלה שראיתי את הסידורי ישיבה שאני צריכה לשבת עם דודה אמא"ג והאנורקטית כאילו אין לי מספיק מהן במשך כל השנה שאני צריכה גם בחתונה לשבת איתן ובסוף לא היה אכפת לי כי גם ככה רוב הזמן הייתי על רחבת הריקודים בכלל דודה אמא"ג הגיעה לחתונה ונראתה ממש לא משהו היא בדר"כ דופקת הופעה לאירועים מהסוג הזה והפעם היא לא התאפרה והשיער שלה נראה כמו משהו מת ששמו לה על הראש ולבשה סתם בגד סתמי ולא חגיגי מדיי בשולחן כשהגיע האוכל אחותה של גיסתי ואמא שלה שאלו אותי "מה הילדה לא אוכלת?" אז דודה שלי אמרה שהיא אכלה 3 קציצות מיני המבורגרים (בלי הלחמניה) והתמלאה מזה הייתם צריכים לראות את המבטים שהן החליפו ביניהן 3 קציצות קטנות, אפילו ילדים בני שנתיים אוכלים יותר מזה לארוחת ערב כשהגיעה המנה העיקרית, והייתה שם מנת ילדים, הילדה האנורקטית בכלל לא שמה לכיוון של האוכל היא הייתה עסוקה בלשחק בטלפון שלה דודה שלי שאלה את המלצרית אם אפשר לארוז את זה לקחת והמלצרית אמרה שהיא מצטערת אבל אין להם איך לארוז אוכל דודה אמא"ג עשתה על זה סצינה, ואמרה מה לא חבל על האוכל (מה, לא חבל שהבת שלך לא אוכלת?) מה היא חשבה לעצמה שבגן אירועים אורזים take away? זו לא מסעדה

בזמן המנה הראשונה אחותי וגיסי יצאו לריקוד הראשון שלהם כזוג ואז גם התחיל החלק של הריקודים מאז כולנו היינו על הרגליים קורעים את רחבת הריקודים חייבת להודות שהמוזיקה שהייתה לא בדיוק כוס התה שלי זה היה כל מיני רימקסים של שירי פופ מזרחיים אבל כשעושים רימיקס למשהו לא משנה מה הוא הופך להיות רקיד הייתה הפסקה קלה למנה העיקרית, ובזמן הזה הקרינו את המצגת שעשיתי הזוג מאוד התרגש כשראה את המצגת גיסי שכבר היה קצת שיכור חיבק ונישק את כולם והוא טיפוס דיי מאופק ברגיל ושוב חזרה לריקודים הכל נגמר בסביבות 1 בלילה כשכולנו עייפים למדיי ההורים שלי ואני נסענו הבייתה אחי שפוך ושיכור וגיסתי נהגה הבייתה היא אפילו צילמה אותו נכנס להתקלח עם בגדים מרוב שהיה שיכור ההורים של גיסי לקחו אותו ואת אחותי לבית מלון ללילה שהם הזמינו שם שניהם היו שיכורים ברמה זו או אחרת גיסי יותר מאחותי היה שלב מסויים בערב שהחברים של גיסי דחפו לו כל כך הרבה אלכוהול שאם אחי לא היה תופס אותו הוא היה נמרח על הרצפה רקדתי כל כך הרבה שיום אחרי כאבו לי כל כך הרגליים שבקושי יכולתי לדרוך עליהן... נראה לי שזה אומר הכל :)

זה השיר שהיה בחופה: עונת החתונות

