לא מבינה מאיפה החוצפה הזאת

9/2017

מקבלת הודעה במסנג'ר של הפייסבוק

היי הדר למדנו ביחד את הקורס XXX בסימסטר 2017א . אשמח אם תוכלי לשלוח לי את ההרצאות של המנחה שהיה לנו. כמו כן אם יש לך פיתרון לממ"ן 13 הממ"ן האחרון של אותו הסמסטר . אני נבחן יום חמישי במועד ב' . בתודה מראש ובהצלחה.

לקח לי כמה זמן להיזכר מי זה הבחור הזה

אחד שלא היה טורח להגיע לשיעורים בתירוצים מתירוצים שונים

וניסה לא אחת לסנג'ר ממני ומאחרים צילומים של המחברות שלנו

היה אגב מישהו בקורס שהיה מצלם את כל מה שהייתי כותבת עם הסמארטפון שלו

וואלה ממש לא היה אכפת לי שהוא היה עושה את זה

אני תמיד כותבת את כל הקורסים שאני עושה בכתב יד

למרות שיש לי מחשב נייד, וסביר להניח שהיום אני כותבת יותר מהר במחשב



אבל לא מעט מנחים שיצא לי ללמוד איתם אמרו שהחומר עובר יותר טוב כשכותבים בכתב יד

וחוץ מזה ביננו, ברוב הקורסים שאני עושה גם ככה אי אפשר לכתוב במחשב

הבחור הזה פעם אחת סרקתי לו את החומרים שיש לי, שיעור אחד או שניים

ובאמת כי זה סוג של ג'סטה, אז גם לא ידעתי מי הוא בכלל והוא פיספס את השיעורים הראשונים ומה אכפת לי לעזור

ואחר כך הוא גם ניסה להתעלק עלי עם זה שאני אסרוק לו עוד שיעורים (לא הצליח לו)



אבל פה, הבן אדם נופל עלי out of the blue שאני אסרוק לו את כל המחברת שלי (קלסר ענק לצורך העניין)

למה מי מת?

היה מגיע לשיעורים, כותב מה שהמרצה (המעולה שהיה לנו) אומר והכל היה בסדר

לא מבינה את האנשים העצלניים האלה שחושבים שהם יכולים לטרטר אנשים אחרים או לבוא אליהם בבקשות כאלה ואחרות

(אני כן מבינה כי אולי יהיה מישהו פרייאר מספיק שכן יעשה את זה)

הבן אדם עשה את הקורס, זה היה בשבילו קורס חוזר



וגם אז הוא לא היה טורח להגיע יותר מדיי לשיעורים

ויותר מזה בשיעור האחרון הוא דפק לכולנו את השיעור בכך שהוא שאל שאלות מטומטמות (כי הוא לא היה ברוב השיעורים אז הוא לא הבין את החומר)

ובמקום שהמנחה יפתור מבחן שלם מההתחלה עד הסוף הוא היה עסוק בלהסביר לו דברים שהוא פיספס במהלך הסימסטר ולכן הוא הספיק לפתור רק חלק מאותו מבחן



וואלה

לא בא לי להתאמץ בשביל הבן אדם הזה

והאמת ההודעה שלו בכלל עיצבנה אותי

טיפוס שלא לומד כל הסימסטר ואז מתעלק על אחרים



שיסתדר לבד