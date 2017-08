מה אתה מפיל את זה עלי???

8/2017

בסופ"ש האחרון פתאום ראיתי ידיד שלי שלא דיברתי איתו המון זמן (יותר משנה) מחובר בפייסבוק

(לא מישהו שאי פעם סיפרתי עליו פה)



שלחתי לו הודעה, בכל הפעמים הקודמות ששלחתי לו הודעה הוא לא ענה לי

הפעם הוא ענה

לא היה יוצא לנו לדבר הרבה בטלפון גם כי בתור בן אדם עובד הוא מאוד עסוק ורוב הזמן בנסיעות לחו"ל

וגם הוא נשוי, משפחה ילדים חיים המון עיסוקים מסביב

במעט פעמים שדיברנו בטלפון הוא תמיד היה עסוק במשהו תוך כדי

אז יוצא לנו לדבר יותר בוואטסאפ או בצ'ט של הפייסבוק

וזה בסדר לגמרי, היום גם ככה רוב האנשים לא אוהבים שמדברים איתם בטלפון

בכל אופן שמחתי שהוא ענה, התעניינתי בשלומו

הוא התעניין בשלומי

ואז אמר שהיו 3 סיבות למה לא דיברנו

על הראשונה הוא לא ידבר...

השניה כי באמת לא היה לו זמן לנשום

והשלישית, כי מסתבר שיש לו קראש עלי או איך הוא אמר את זה

"כי אולי אני חושב שאת חמודה

כי אולי הייתי שמח להיות זה שעושה לך טוב"

מזל שזה היה בצ'ט כי הייתי בשוק של החיים בכלל לקרוא את זה

שנה שלא היה לי קשר עם הבן אדם אין לי מושג מה קרה איתו ומה קורה בחיים שלו

וגם בחלומות הכי פרועים שלי לא חשבתי לכיוון הזה, כי גבר נשוי

זה אוטומטית מקוטלג אצלי בראש ל'ידיד ולא יותר מזה'

אני אף פעם לא חושבת על גבר נשוי, לא רק הוא כל אחד, בתור אופציה

השיחה אחר כך נסובה על זה שהוא מתוסכל שהוא לא יכול להיות איתי

ועל שאלות של מה אם הוא היה משנה סטטוס

איך לכל הרוחות אני אמורה לענות על זה (ועוד בלי לרסק לבן אדם את האגו)



מעולם לא חשבתי עליו בתור אופציה וגם כשהוא אמר לי את הדברים האלה זה עדיין היה לא...

כי אני לא חושבת על מה אם... לא ראיתי אותו מעולם בתור משהו שהוא מעבר לידידות אפלטונית

ובלי שום קשר גם בתקופה שהיינו בקשר לא היינו איזה ידידים קרובים או משהו כזה



אני הייתי מאוד ישרה איתו בדברים שאמרתי לו

ככה שזה לא השתמע לשתי פנים שיחשוב שיש לו איזה סיכוי שמשהו יקרה

אין לי שום רצון לפרק משפחה, או לקחת חלק בפירוק, או להיות גורם לפירוק



אני גם לא מבינה למה הוא חשב שיש מצב שאני בעניין (למה שאני ארצה להיות בקשר רומנטי עם גבר נשוי?)



או כמו שהוא אמר לי "היה לי הרושם שאת לא פוסלת אותי"

אני אמרתי לו שמבחינתי הוא מעולם לא היה אופציה רלוונטית כי הוא נשוי (בפעם המי יודע כמה באותה שיחה)



ואם הוא היה נחמד אלי, חשבתי שהוא נחמד כי הוא בן אדם נחמד לא יותר מזה

ושאלות ה"ואם הייתי משנה סטטוס אז?"

שחזרו על עצמן... זה היה אפילו קצת מעצבן...

כי הייתי צריכה לחזור על עצמי שוב ושוב עד שאמרתי לו במילים הכי ישירות שאין שום מצב שאני אצא עם גבר נשוי

עדיין, לא מבינה למה הוא הפיל את זה עלי

למה היה לו כל כך חשוב שאני אדע

כאילו שפתאום out of the blue הייתי אומרת לו את מה שהיה רוצה לשמוע

אני מעולם לא חשבתי עליו ככה, או הרגשתי ככה, או נמשכתי אליו

כי מבחינתי הוא תמיד היה רק ידיד שלי ולא יותר מזה

בן אדם שיש לי איתו תחומי עניין משותפים וכייף לדבר ולשתף דברים

אבל לא מעבר לזה

השיחה הסתיימה בזה שהוא אמר לי

שלפני כמה חודשים טובים הוא היה על סף שינוי סטטוס

והוא רצה שאני אדע מה הוא חושב לגביי