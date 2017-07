7/2017

20 שנה להארי פוטר

בשבוע שעבר חגגו 20 שנה לצאתו של הספר הראשון בסדרת הספרים של הארי פוטר לא להאמין שכבר עברו 20 שנה! אני זוכרת את הפעם הראשונה שהספר הזה היה לי ביד השאלתי אותו מהספריה (אז עוד הייתי משאילה ספרים ולא קונה) באנגלית בריטית, ולקחתי אותו איתי לסופ"ש שנסעתי עם מי שהיה הבנזוג שלי אז שצחק עלי שאני קוראת ספר לילדים (מי שמכיר את העטיפה של הספר יודע למה( אני לא חושבת שקראתי את הספר באותו סופ"ש בשלב מאוחר יותר התחלתי לקרוא את הסדרה בעברית, בתרגום של גילי בר הלל עד הספר החמישי זה היה ממש כייף לקרוא אותם בעברית, ואז התרגום נעשה יותר מדיי ילדותי ואז החלטתי לקנות לעצמי את הספרים (באנגלית בריטית, כי אם כבר אז כבר) ועד היום יש לי את כולם בבית, אחד מהם אפילו בגרסה למבוגרים שההבדל היחיד הוא למעשה העטיפה (שחורה במקום צבעונית) מסתבר שאנשים מבוגרים התפדחו להסתובב עם הספר בעטיפתו הצבעונית והילדותית משהו... קראתי את כל הספרים האלה יותר מפעם אחת כמובן שהסדרה הייתה מאוד פופולארית בארץ למעשה ספרים שגרמו לילדים, אפילו כאלה שלא קוראים ספרים, לקרוא הספרים כתובים בשפה קולחת ושוטפת ושוב למעט הספרים השישי והשביעי שלא אהבתי את התרגום שלהם כי השפה הונמכה מאוד בשני הספרים האלה יותר מבספרים הקודמים באנגלית הרבה יותר כייף לקרוא אותם, במיוחד באנגלית הבריטית שמכניסה גם חלק מהקסם ובכוונה אני מציינת את ההבדלים בין האנגלית הבריטית לאמריקאית כי בהוצאה האמריקאית, שינו את האנגלית לאנגלית אמריקאית (יש הבדלים דיי מהותיים בשפה ובאוצר מילים) יש הבדלים במילים ולרוב הישראלים יהיה יותר קל לקרוא אנגלית אמריקאית אבל הקסם בסדרת ספרים הזאת באופן ספציפי קיים יותר באנגלית הבריטית סתם דוגמא להבדל, בספר השני "הארי פוטר ואבן החכמים" באנגלית בריטית הוא נקרא: Harry Potter and the Philosopher's Stone באנגלית אמריקאית הוא נקרא: Harry Potter and the Sorcerer's Stone אבל זו באמת רק דוגמא אחת קטנה ויש גם הבדל בין העטיפות של הספר, העטיפות של האנגלית האמריקאית שונות מזו הבריטית העטיפות של הספרים שתורגמו לעברית יצאו לפי העטיפות האמריקאיות לדעתי, העטיפות של האנגלית הבריטית הרבה יותר יפות! העטיפות של הגרסה הבריטית:





העטיפות של הגרסא האמריקאית:



העטיפות של הגרסא למבוגרים:





כמובן בשלב מסויים שהסדרה נעשתה מאוד פופולארית, התחילו גם להוציא סרטים לפי הספרים וגם הסרטים היו לא פחות טובים, נכון שהם לא הכניסו את כל מה שכתוב בספר לסרט התואם אבל הסרטים מאוד נאמנים לספרים לפיהם הם נכתבו אפילו השחקנים שנבחרו לשחק בתפקידים השונים היו חייבים להיות בריטיים הסופרת ג'י. קיי. רולינג לא הצליחה לשחזר את ההצלחה של ספרי הארי פוטר בספרים אחרים שכתבה למרות שתמיד יש באזז סביבם, כי זו הסופרת שכתבה את הארי פוטר מעטות הפעמים שיוצא ספר (לא כל שכן סדרה של ספרים) שמוגדר בעקרון כספר לילדים שסוחף ילדים ומבוגרים כאחד המתרגמת של הספרים, גילי בר הלל אמרה בראיון שנערך איתה שהיום לילדים (או יותר נכון נוער) יש מזל שיש הרבה יותר שפע של ספרים שנכתבים ומתורגמים עבורם שאז, לפני 20 שנה לא היה כזה מגוון כמו שיש היום אני אגב לא מזלזלת בספרים לנוער, חלק לא קטן מהם הם ספרים שגם אנשים מבוגרים יהנו לקרוא ואם לא בעברית, אז באנגלית (ואנגלית של ספרי נוער היא ממש לא קשה מדיי לקריאה) הזכרונות האלה בהחלט עושים לי חשק לקרוא מחדש את הסדרה... ספרי פנטזיה ומדע בדיוני

