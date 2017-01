1/2017

שנה חדשה.

כולם פה אומרים, "new year new me".

אבל אני לא מזהה את עצמי יותר..

אתה נתת לי פרס, ואז בחרתי בעצמי, לעצמי, שאני לא יכולה לקבל את המתנה הזו אז סבלתי. כמו שבחיים לא סבלתי. אבל אין לי יותר את הפרס. וזה פוגע לי במקומות בנפש שלא ידעתי שקיימים. אני עצובה ולא חשבתי שזה ישפיע ככה עלי.. והנה אני. עוד אחת בסטטיסטיקה.

עוד רוצחת.

עוד אחת שעושה בלי לחשוב..

אבל שנה חדשה, וככל שאתן לעצמי זמן, אולי אמצא את עצמי שוב.

אולי אעלה במשקל קצת ואזהה את עצמי שוב בתמונות.

אולי... אולי.

מזל שיש לי עוגן. אמיתי. בחורה נפלאה ונהדרת.. זוגתי שעוזרת, שמקשיבה.. שאוהבת לא משנה מה.

היא מזהה אותי, וזה מה שחשוב לי כרגע.

בהצלחה לכולנו

~קייט~