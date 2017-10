10/2017

פעם לא היו לי בכלל דאגות

שיכולתי להתעסק בכלל

עם אהבה

אהבה

פחחחחחחח

למי יש זמן לזה

למי יש כוח לזה

בכלל

בא לי להרוויח מלא כסף

כדי שאני אוכל כל יום לצאת

להשתכר את האמאמאשלי

חחחחחחחחחח

וביי

ולהעלם

להדפק

no future for you