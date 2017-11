11/2017

ביום חמישי אני ושושקי הולכות לסופר. היא מתוקה להפליא במנשא שלה, בועטת בהתרגשות בכל פעם שרואה דבר מה מעניין והומה "ההה" בהסכמה בכל פעם שאני שואלת אותה שאלה. כך, בין המדפים אנחנו הולכות ומלקטות ואני מפטפטת לעצמי וקצת גם אליה, שואלת מה עוד אנחנו צריכות, או מה דעתה על הכרוב הזה, או אם היא חושבת שלקחתי מספיק תפוחי עץ או שכדאי להוסיף עוד אחד.

כל מי שרואה אותה מחייך. ממש ככה. חלקם אפילו מדברים אליה (לרוב פונים אליה בזכר, ואני לא מתקנת). ליד הקופות פונה אליי קשישה מכסיפה בשאלה וכשאני מסתובבת מופתעת לראות את שושקי המתבוננת בה בתמיהה. "וואו! כמה שאתה קטן וחמוד!" היא אומרת אליה ושושי מיד מחייכת במלוא הפה ובועטת בעליזות של שמחה. בבת אחת עולות דמעות של ממש בעיניה של הקשישה והיא, ממשיכה לדבר לשקד, אומרת: "עד עכשיו היה לי יום לא משהו, אתה יודע? ממש התאפקתי לא לבכות... ואתה קטנצ'יק ממש עשית לי את היום!"

כשאני כבר בקופה, מעמיסה את המוצרים על המסוע, פונה אליי קשישה אחת ושואלת אם אפשר לקחת את העגלה שלי לכשאסיים. אני משיבה בחיוב, וממשיכה להעמיס. קשה להתכופף עם המנשא ואני מרימה את המוצרים אחד-אחד, לאט-לאט. היא משנסת מותניים לעזור לי ואז שואלת בדאגה כנה: "איך תיקחי את כל זה איתך?". אני מודה לה על הדאגה, עונה שהבאתי איתי עגלת סבתות. תיכף אגש ואביא אותה לכאן. "ואיך תעבירי הכל למכונית? האוטו שלך קרוב?" היא ממשיכה לשאול ואני מחייכת קצת כשאני חושבת עליה, המבוגרת ממני בשלושה עשורים לפחות, מסייעת לי עם כל המצרכים במקום שזה יהיה להפך. אני מרגיעה אותה שאני גרה ממש קרוב, במרחק הליכה, אבל היא עדיין מודאגת. "מה עם המדרגות?" וגם הפעם אני שמחה להרגיע שיהיה בסדר, אני גרה בקומה הראשונה, וזה בסדר - אני רגילה לעשות קניות כאלו עם התינוקת עליי ועושה את זה הרבה. היא בוחנת אותי במבט אמיתי ואומרת "אני לא יודעת איך את יכולה לעשות את זה".

המשפט שלה מהדהד בי במשך כל סוף השבוע. הוא מהדהד בי כשאני מבשלת ואופה עוגה עם שקד עליי במנשא, מהדהד בי כשאני מקשיבה לחמותי מתלוננת על כך ששקד נרדמת רק איתי ורק בהנקה (אם לי זה ממש לא מפריע, אני לא מבינה למה זה מפריע כלכך לה...) ודאוגה על כך ששקד לא רוצה למצוץ מוצץ (גם זה לא מפריע לי. תכלס, מוצץ זה דבר די מגעיל כשחושבים על זה). השאלה הזו מהדהדת בי כשאני יושבת ללמוד, שזה אף פעם לא באמת לשבת ואף פעם לא באמת ללמוד. כשאלון נמצא עם שקד (איך אמרה מישל אובמה? you can''t babysit your own children), אבל קורא לי כי "היא בטח רעבה". כשהוא מנסה לא להתלונן, אבל יוצא לו, על זה שהוא עייף כי הוא ישן רק שש שעות בלילה, והיה כל היום עם שקד, וגם קיפל ותלה כביסה, ואני מנסה גם להכיל את העייפות שלו, בלי לשפוט ולהשוות בינינו, וגם להיות איתה קצת, וגם בכל זאת לפזול לספרים. אני חושבת על המשפט שלה כשאני מגישה הצעה לכנס תלמידים נוסף, שממקדת בפרק השני שעוד לא התחלתי בכלל לכתוב, ויודעת שההצעה בטוח תתקבל, כי זה בדיוק מה שהם מחפשים, אבל שזה גם יהיה להכניס את עצמי לסחרור דדליינים נוסף. אני חושבת על המשפט הזה שלה כשאני קובעת ראיון עבודה ליום שני, ומסמסת לבדוק אם אמא שלי תוכל באותו היום להיות סופר מדהימה ולבוא, ואז גם להיות עם שקד בחוץ בזמן שאני בראיון, ויודעת שאם היא תגיד לי לא אני אצטרך לעשות באומץ מישל אובמה #2 (שמתן לב שהיא מוטיב חוזר כאן בפוסט?) ולקחת איתי את שושקי לראיון העבודה. אני פוחדת להתקבל אליו, כי אז יהיו חודשיים בהם אצטרך לעבוד בשני מקומות, וכשאת אמא מניקה שגם מנסה לכתוב תזה זה אומר שאת צריכה לוותר על משהו וכבר נגמרו לי הדברים שאני יכולה להיות שלמה עם לוותר עליהם. אני פוחדת שלא להתקבל - כי זו עבודה שיכולה לנדוד איתי כשנעבור דירה בעוד חצי שנה, ואיפה עוד אוכל למצוא עבודה שכלכך מתאימה לי ויכולה להיות גמישה מספיק כדי לעבור איתי דירה?

"אני לא יודעת איך אני יכולה לעשות את זה" אני אומרת לעצמי בלב, כשאלון מבשר לי בערב, אחרי שהקטנה שהייתה צרחנית ותלותית בצורה לא אופיינית ומדאיגה כל היום סוף סוף נרדמה, שיש לה בליטה חדה בחניכיים. בקול אני רק שואלת "איפה בחניכיים?" ומפחדת לשמוע את מה שהוא בסוף אומר: שם למטה, באמצע. נו, איפה שצריך. אלוהים ישמור.

עוזרים לי המון. אלון משתדל מאוד לקחת על עצמו את כל ענייני תחזוקת הבית השוטפים, וגם את שושקי בסופי השבוע. אמא שלי באה ל24 שעות כמעט מדי שבוע (למרות שבחודשיים האחרונים באה רק פעמיים...) ועושה מה שהיא יכולה (וגם היא מלינה, כמו חמותי, שהיא לא יכולה לעזור בהאכלות, בהרדמות ובלילות, כי כל אלו אני עושה בלי שאני זקוקה בהם לעזרה). חמותי מגיעה מדי שבוע לשעתיים בהן היא משחקת עם שקד, ולשעתיים בשבוע גם באה סטודנטית נחמדה, שנמצאת עם שקד בזמן שאני לומדת בחדר הסמוך וגם מקפלת ותולה כביסות, אבל שעתיים זה זמן קצר מדי ועד שאני צוללת ללימודים לוקח זמן התנעה. .

אבל - כולן עושות את זה, בעצם, לא? יולדות ועובדות ולומדות, כותבות דוקטורטים ומגדלות ילדים, עושות התמחויות ומניקות.

איך, למען השם? איך אפשר? איך אפשר לזכור מה היה כתוב במשפט האחרון שקראת כשיש תינוקת בוכה ברקע והיא שלך? איך אפשר לקרוא טקסט בצרפתית של המאה ה-17, שגם ככה זה גורם מספר אחד לאובדנות בקרב אקדמאים ממדעי הרוח, בחושך כשאת מנסה להרדים תינוקת? איך אפשר שלא לשנוא את הילדה שלך כי היא מפריעה לך לעבוד או לשנוא את העבודה שלך כי היא מפריעה לך לאהוב?





אני, היום. כמו אתמול. כמו בכל יום בעצם.