סטטוסים מצייצים

לפעמים אני חושבת עד כמה זה מוזר שיש לי הבלוג, ויש לי פרופיל הפייסבוק שלי (וגם אינסטגרם, אבל לא בתמונות עסקנן) - בשניהם אני כותבת ומתעדת את חיי ובכל זאת, בכל אחד מהם מצטיירת מישהי אחרת. יש דברים שנוח לי לחלוק רק פה, בעיקר כי הם אינטנסיביים: ארוכים ורגשיים. ויש דברים שנוח לי לחלוק רק שם כי הם קצרים ומגניבים. נראה לי מוזר, שלא לומר - מיותר, לכתוב פה קטע שאורכו קצרצר ולא מנשבת בין מילותיו רוח הגות, אז אני כותבת את זה שם. לפעמים אני נזכרת באיזה חבר-פייסבוק מהתיכון או מהצבא שנחשף לדברים שאני כותבת שם וקצת נבוכה. הרי בעידן שלנו יש הרבה עם פרופיל דומם, לא כותבים כמעט דבר, ואיכשהו זה קולי בהרבה מהלהג האינסופי שלי שם.



בכל מקרה, חשבתי שלשם האיזון, וגם כדי שיתועדו כאן במסודר, אכתוב כאן כמה מהסטטוסים שפרסמתי שם. כמובן, מהסוף להתחלה, כלומר - מהעדכני ביותר לישן ביותר.



15/10

לוקחת את שקד איתי לסידורים, שזאת מילה של מבוגרים לכל אותם דואר-סופר-בנק ומה שביניהם. הדברים מתארכים ואנחנו ממתינות הרבה ובתחנה האחרונה, הסופרמרקט, היא מבהירה היטב שסבלנותה קצרה מאוד. היא רוגזת בכל פעם שאני נעלמת משדה הראייה שלה וכשהיא פוגשת את מכריה הקשישים היא מחייכת רבע חיוך רק כדי לסמן "הבנתי שאני אמורה לחייך, אבל לא הכי בא לי". אני מזדרזת עם הקניות צ'יק צ'ק. בקופה היא כבר בידיים ואני אומרת לה, בטון רגיל של אנשים רגילים, "תודה רבה לך שהיית כזאת סבלנית וחמודה ומתוקה והמתנת יפה עד שאסיים" והאישה שעומדת מאחוריי בתור מרימה גבה ועונה בשיא הרצינות "זה בסדר, אין בעד מה".



12/10

רשימת ציוד לטיול של שלושה ימים עם תינוקת: הכל



9/10

אני: אוי, זה כלכך חמוד, אני לא עומדת בזה!!!

אלון: אז תשבי.

*

אני: בא לך לפרוט לנו רימון?

אלון: אני לא בטוח שיש לי כסף קטן.



#בדיחות_של_אבאים

#תהליך_התקנת_האבהות_הסתיים



6/10

העיניים של שקד הן שדה קרב של גנטיקה. מדי בוקר אנחנו בוחנים אותן בהתרגשות, מדמים לראות בהן את החום שלי או את הירוק של אלון (כל אחד כמובן מחפש בהן משהו מעצמו, וזה בעצם גם נכון להרבה דברים אחרים בחיים האלה). אבל שקד היא עצמה ובכל פעם בה אנחנו מסתכלים לה עמוק בעיניים בחיפוש-עצמי היא מחייכת אלינו עפעופים נרגשים, ביישניים ונלהבים, בצבע שהוא רק שלה, כלכך שלה עד שאין לו שם בשום שפה. לא רק בעיניים שלה אנחנו מחפשים רמזים לעצמנו. כשהייתה בת שבוע שלפתי את האלבום בו תמונותיי כתינוקת וכמו שהאמריקאים תקעו דגל מפלסטיק על הירח מיהרתי להכריז "כמו שלי" על השיער, האף, צורת העיניים, עיקול האוזניים, אופי החיוך, בהונות הרגליים. הפופיק הוא לגמרי "של" אלון, וגם הריסים, וגם, זה ניכר במיוחד בשעות כאלו של הלילה, האופן בו היא תופסת לי את כל המקום במיטה.



4/10

את בוחרת לבת שלך שם חמוד כמוה, חולפים הימים, השם עובר טלטלות, מתקצר ומשתבש ומתארך ומתלפף מרוב חיבה שהוא צר מלהכיל, הופך גבב הברות ועיצורים ומלמולים ועוויות ובסוף את מוצאת עצמך קוראת לה כבר יומיים "ג'ורג' הקטן".



1/10

אין מה לומר, אם יש תחום בו השתפרתי לאין שיעור מאז שקד הפציעה בחיי הוא זה של אמנויות הבמה. מאז שהתחילה לחייך ולצחוק, יכולות השירה והמשחק שלי נסקו פלאים. מדי יום אני מעלה מספר הצגות יחיד, ביניהן: "יש לי יש לי שתי עיניים" - מחזמר קומי לחובבי האנטומיה, "איך עושה ברווז?" שהוא מופע של כירוגרפיה וצלילים מן הטבע והעולם, והלהיט - "איפה אימא? הנה אימא! איפה שקד? הנה שקד!" - דרמה קורעת לב המבוססת על ספריו של א. ד. אמיצ'יאס, עם סוף אופטימי, שנערכת בשיתוף הקהל.



29/9

בא לי לעשות חילופי סטודנטים עם שקדי - שהיא תלך לאוניברסיטה שלי ואני אלך ל"אוניברסיטה" שלה.



23/9

נוטעים עץ שקד

[ובאמת נטענו עץ שקד אותו יום, במורדות הר הכרמל. ג'.ס.]



18/9

האם תהיה פעם בה אצא עם שקד מהסופרמרקט השכונתי ואחלוף על פני ספסל הקשישים מבלי שאף קשיש/ה ישאל אותי באיזו מחלקה קניתי אותה, אם היה עליה מבצע או איפה אימא שלה? :( נגמרות לי התשובות המתחכמות.

[ובתגובות שואלים מה אני נשאלת ומה אני עונה, ואני משיבה כך: בינתיים כששואלים אם אני הבייביסיטר או האחות אני תמיד עונה בארשת רצינית שאני באמת הבייביסיטר (או האחות). אם שואלים איפה אמא שלה אני אומרת "ההורים שלנו בחו"ל", או "נשארה בבית". כששואלים איפה קיבלתי / מצאתי אותה אני עונה "בים", לפעמים גם אומרת שהיא נוצרה מקצף הגלים, לפעמים תשובות אחרות. כמו כן, "שניים במחיר אחד, לקחתי רק אחת ובעלי יבוא בערב לקחת את השני", "זה במבצע של תפוח ודבש במקום הדבש", וכדומה.]



13/9

יש לי הרושם שמי שהמציא את הביטוי "ישן כמו תינוק" כנראה מעולם לא ראה תינוק ישן.



7/9

קונים ומקבלים עשרות צעצועים התפתחותים אותם הינדסו טובי המומחים בתחומי החינוך ועיצוב הצעצועים, והילדה מתאהבת במפת שולחן.



3/9

יש רק דבר אחד יותר מפחיד לדעתי ממלחמת עולם גרעינית מהסוג האיטי והמייסר בה תושבי כל הפלנטה יאבדו את כל מה ומי שיקר וחשוב להם, וזה לגזור צפורניים לתינוקת.



31/8

הרגע הזה בו אני מזהה נשים בשכונה לפי התינוקות שלהן. ("שלום אמא של שחר הבן! מה שלומכם? נגמרה כבר הנזלת? ")



23/8

לא נעים לי להיות זו שמעלה את העניין אבל בייסיקלי צעצועים של תינוקות וצעצועים של חתולים זה פחות או יותר אותו הדבר.



20/8

"טל על הורד, שפמפם של ארנבת,

סיר של נחושת, כפפה מנומרת,

וחבילות עטופות בסרטים,

אלה דברים שאותי מעירים.





קול פעמון וקצפת עם שטרודל,

זנב של פוני, ושניצל ופודל,

ואווזים שעפים לשחקים,

אלה דברים שאותי מעירים.



בגד לבן וגם רך וממשי,

שלג אשר על הלחי גולש לי,

חורף קסום שנמס לאביב,

אלה דברים שאותי מעירים!"

(מילים: שקד)









13/8

השכן האמריקאי פוגש אותנו בכניסה לבניין.

הוא: איזו חמודה! איך קוראים לה?

שקד אני:שקד

הוא: היא באמת שקד!

אני: נכון?!

הוא: כלכך שקד שאני לא שומע אותה בכלל!







8/8

הולכת לסופר, ממלאת שקית בתפוחי אדמה, עומדת בתור לקופה עם השקית בידיים, קולטת שאני, בלי משים, מערסלת ומנענעת את תפוחי האדמה ומנסה להרדים אותם. לא נרדמו.







4/8

קמתם בבוקר ולא עשו עליכם קקי? כל השאר זה בונוס.







2/8



שלשום קפצתי אל רופאת המשפחה לעניין קצר וכרגיל בחודש ויום האחרונים, התלוותה אליי שקד הקטנה.

אני, לרופאה: שלום! נפגשנו בפעם האחרונה לפני 10 חודשים ועכשיו, אחרי שילדתי, אני צריכה הפנייה לבדיקות דם

הרופאה: יו!!!!! ילדת בן??? מזל טוב!

אני: תודה. ילדתי בת. קוראים לה שקד.

הרופאה (מסתכלת בחשד בעגלה הכחולה בה נתונה התינוקת): אה, טוב יש לך כבר בן בבית.

אני: לא...

הרופאה: אז קיבלתם את העגלה ממישהו שהיה לו בן?

אני: לא... קניתי את העגלה...

הרופאה: אה, אז כשקנית את העגלה עוד לא ידעת אם יש לך בן או בת?

אני: ידעתי.

הרופאה: מה?! אז למה צבע כחול?!?!

אני: כדי שיהיה על מה לדבר...



עברו כמה דקות עד שהיא התאוששה מההלם.



26/7 על עמנואל קאנט מספרים שהיה דייקן בצורה יוצאת דופן. הוא נהג לצאת לטיול בעיר מדי יום באותה השעה בדיוק. האגדה מספרת שהיה כלכך עקבי בעניין עד שהיו תושבי העיר מכוונים את שעוניהם לפי שעת הטיול שלו. לא רבים יודעים זאת, אך למעשה עמנואל קאנט בעצמו כיוון את שעונו האישי לפי שעונה הפנימי הביולוגי של שקד, שאינה מפספסת בדקה.



23/7

דייט ראשון בלי הילדה -> כל הערב רק עושים חיקויים שלה



22/7

אני, לפני חודש וחצי: "לפיכך, המסקנה המתבקשת היא שהתהליכים המדעיים במחצית השנייה של המאה ה-17 היו, במובן מה, גם הצהרות אסתטיות".

אני של עכשיו: "מי זאת הקטנה החמודה הזאת שעשתה קקון בחיתולי תולי??? הידד לקקון!!! הידד שקדי! ועכשיו, מוצצי צצי?"



15/7

אנשים זרים שאני בכלל לא מכיר

ממקומות אחרים וגם פה מהעיר

הייתי רוצה שידעו כולם

שלא אכפת לי אם לדעתם לשקד קר או חם.



13/7

🍼 💩 💦 repeat



9/7

My life be like -









2/7

Hey you







1/7

feeling blessed.







וסליחה מיחידי הסגולה שגם קוראים כאן וגם קוראים שם, ונאלצו לסבול ממחזור חומרים שכזה.





