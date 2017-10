10/2017

Another one bites the dust

חברה טובה מהתואר הראשון התחתנה הערב. שתינו עבדנו יחד בספריה, למדנו צרפתית וחיבבנו פילוסופיה פרוסית וגרמנית. כשהיא נסעה לשנת לימודים בפרייבורג שמרנו על קשר הדוק, כולל חלופת חבילות ומכתבים, אבל כשסיימה את הלימודים ועברה לרמת הגולן ניתק הקשר בבת אחת ובלי סיבה ממשית. ברגשות מעורבים נסעתי לחתונה שלה הערב. היה רחוק מאוד וגם דרש התארגנות עם חלב לשקד. אימא שלי בין כה באה אחת לשבוע, כמעט באופן סדיר, כך שביקשתי מבעוד מועד שתבוא היום והיא שמרה עליה. אז אחר הצהריים התלבשתי יפה (עדיין עם חזיית הנקה, כי בכל זאת היה צורך לשאוב חלב במקום כל ההנקות שאפספס), ונסעתי עם אלון ועם חברות טובות. היה כיף ברמות על חלל, כמו לחזור להיות בת 22 שוב - אומנם בלי שוטים ואלכוהול בכלל (הכי מתקמצנת בעולם על פאמפ&דאמפ), אבל עם הרבה צחוקים ושטויות, פטפוטי סרק (על כך שבהתקהלויות רבות משתתפים תמיד צריכות ללבוש תחתונים יצוגיים, כי אף פעם אי אפשר לדעת מתי יהיה פיגוע או תאונה ועד כמה חמוד יהיה הפרדמיק) ותמונות לסטורי באינסטגרם (בקטע אירוני), וריקודים מוגזמים וריכולים וסנדלים שנקרעו (הפעם שלי, ודווקא זוג איכותי שיש לי כבר למעלה מעשור ועבר תיקון אצל סנדלר מספר פעמים). זה כמובן העלה זכרונות מהפעם בה נקרעה לבקה שרשרת של פנינים מלאכותיות באיזו חתונה אחרת וכולנו זחלנו על הרצפה שיכורות מנסות לאסוף את כל הפנינים שהתגלגלו לכל עבר בעוד בקה לא מצליחה להפסיק לצחוק ולקלל בספרדית. בחופה עשינו פרצופים מצחיקים לכלה בעוד הרב שהמשפחה של החץן אילצה אותם לקחת פצח בזמירות אה-לה מתמודד בגמר דה וויס ובשולחן ישבנו עם ההיא ש(הכנס רכילות כאן) וההוא ש(הכנס רכילות כאן). לידי וליד אלון ישב בחור שאני מכירה מהאוניברסיטה, ידיד של הכלה. אחת החברות סיפרה לי שכששאל אותה מי מגיע מאצלנו ואמרה את שמי, אמר עליי טובות ועדיין לא הייתי מוכנה כשפתח ואמר בשולחן לאלון כך: "נדמה לי שכבר אמרתי לה את זה, אבל אגיד את זה שוב ואני מקווה שלא אביך אותה, ג'יין היא אחת הנשים המבריקות ביותר שפגשתי במהלך הלימודים באוניברסיטה. זה נשמע רע, כי אמרתי 'נשים', אבל אני מתכוון לבני אדם בכלל. אני קורא כל מה שהיא כותבת (ככל הנראה בפייסבוק. ס.ג'. ) ואין פעם אחת שקראתי משהו שהוא לא חד, מרגש, רהוט או נוגע". אני לא מהמסמיקות בדרך כלל, אבל הייתי צריכה לנופף על עצמי עם מפית נוכח המילים היפות והאדיבות האלה. באמת, היה בהן משהו כלכך מחמיא ועם זאת כלכך פשוט וחסר אינטרסים, שהן ריגשו אותי ממש, אולי המחמאה היפה ביותר שקיבלתי אי פעם, דווקא כי באה ממישהו שכלל לא חשבתי שזוכר אותי. זה גרם לי לחשוב על מחמאות, כאלו כנות ופשוטות, ועל זה שאנחנו צריכים להיות יותר נדיבים איתן. למה לא לומר למישהי זרה שלבושה יפה בעיניי שאהבתי את הסגנון שלה? למה לא לומר למכר אדיר שהוא בעצם אדיר? בדרך חזרה אני שואבת חצי דרך, ובחצי השני מתחלפת עם אלון. אני אוהבת לנהוג, במיוחד בכבישים בינעירוניים, במיוחד בלילה. אני חושבת על המוות, לא בקטע מדוכא או פריקי, סתם בקטע של "אה, גם זה יש בעולם". אני חושבת על זה שמותי שלי מעולם לא היה נראה בעיניי אישו, אבל עכשיו, עם שקד, המחשבה על לעזוב את העולם הזה לתמיד (ומכאן, גם אותה) בלתי נסבלת. אני חושבת למי "להוריש" אותה, אם וכש. אני חושבת עד כמה נהניתי בלעדיה, חושבת על זה שאתמול נצמדה אליי כל הערב ושחררה רק כשהלבשתי כרית בחולצה משומשת שלי ושמתי לידה כדי ללכת לסיים לקרוא מאמר ולהתקלח. חשבתי שגם אם בכתה נורא נורא הערב, זה טוב שאני לא יודעת מזה. שמבחינתי היא שתתה מהחלב ונותר ממנו עוד ואימא שלי חיבקה אותה על כל ציוץ, כמו שאני עושה, וגם אם זה לא קרה והיא סיימה את כל החלב ואכלה גם חלב מאבקה ובכתה ואימא שלי לא חיבקה אותה מכל סיבה שהיא, מבחינתי זה לא היה. אני חושבת על החתונה אליה אנחנו מוזמנים בשבוע הבא, של חברים טובים של אלון, וכמה טוב שהיא קרובה יותר, וכמה טוב שזו לא תהיה שוב הפעם הראשונה שאני משאירה אותה כלכך הרבה שעות בלעדיי, וכמה טוב שאת הפעם הראשונה עשיתי עם אימא שלי והפעם השניה תהיה עם אימא שלו. אנחנו חוזרים לבית רגוע. אימא שלי מתעוררת. נותר עוד בקבוק שלם של חלב במקרר, שקד הייתה מושלמת ולא בכתה לשנייה, נרדמה בקלות על הבקבוק. היא מתעוררת כמה דקות אחר כך ויונקת יפה (פחדתי שאחרי 2 בקבוקים רצופים שהיו בעצם 3 ארוחות היא תשכח איך לינוק) ונרדמת. בסך הכל, שמחתי להיות בלעדיה ושמחתי נורא לחזור אליה. טוב שיש מולדת להתגעגע אליה ולשוב. טוב להתגעגע וטוב לשוב. ואיך בין כל הצחוקים והריקודים, הרומנטיקה והסנדלים הקרועים, כשאימא של הכלה סיימה את הברכה המחורזת המגוחכת שהקריאה בציטוט "ילדתי שלי, אל תלכי לבדך", הכו בי המילים כמו היה הלב שלי פעמון והדנדון הציף לי את הנפש ואת העיניים ופתאום היו המילים האלו כמו תפילת לב שלא ידעתי שאני רוצה בכלל לנסח.

נכתב על ידי , 3/10/2017 02:30