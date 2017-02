2/2017

אימא של אלון גננת. יש לה גן. היום ביקרנו אותה בו והיא אמרה: "הגן הזה בדיוק מתאים לילד שלכם. הוא מחכה לילד שלכם".

הבטתי סביב על הגן היפה ואמרתי בעצב רך: "רק חבל שהגן בחיפה ואנחנו בירושלים".

ואז, היא הראתה לי אצבע משולשת.

הייתי בהלם עד שפתחתי את הדף הזה לכתוב כאן, אבל בסוף הבנתי שהתגובה הרגשית ההולמת היא לחייך ולחשוב:

No grandaughter for you!