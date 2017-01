1/2017

The Script For My Requiem

כשהייתי בת שש-עשרה הייתי די מטומטמת, כמו שכל בת נוער צריכה כנראה להיות. אחד מעיסוקיי בשעות הפנאי, מלבד לימודי מוזיקה, פעילויות בתנועה וגילויי מיניות, היה האזנה למוזיקה. הייתה לי אז חיבה מיוחדת ללהקה אחת, שמילות הליריקה שלה היו הכלאה משונה בין ספרות פנטזיה לתיאולוגיה נצרית משובשת. כך, בשיר אחד, היו נזרקים לחלל שבין הצלילים הוביטים, דרקונים ונוודים לצד תיאורים מילוליים של הצליבה של ישוע. לא ממש הבנתי אז, לא בספרות ולא בתיאולוגיה נוצרית, אבל למדתי תולדות האמנות בבית הספר והיה לי הרושם שבליל כזה הוא תיאור נאמן של אווירת ימי הביניים אי שם באירופה, הוא שלהב את דמיוני והסעיר את רוח ההרפתקנות וחיבת התעלומות שבי. כך צברתי דיסקים של אותה הלהקה, הדבקתי תמונות של חברי הלהקה בכריכה הפנימית של המחברות, שירבטתי באותיות מסולסלות את מילות השירים במהלך שיעורים משעממים ודמיינתי איזה כיף יהיה לראות אותם בהופעה. בכיתה י"א התגלגלה לפתחי הזדמנות בדמות מלגת נסיעה לגרמניה והשתתפות בתכנית לחילופי תלמידים שם למשך קיץ שלם. היה רק צורך לכתוב עבודה על ההיסטוריה של גרמניה, להגיש אותה ולעבור ראיון אישי. את העבודה על גרמניה כתבתי בשמחה (בחרתי לכתוב על ברלין כעיר מחולקת), אבל מעולם לא הגשתי אותה. קצת נבהלתי מהאפשרות שלא אתקבל וקצת יותר נבהלתי מהאפשרות שכן, והכי נוח היה לתת לזה לחלוף. מאז עברו הרבה שנים. הטעם המוזיקלי שלי השתנה, למדתי היסטוריה, חיפשתי דברים אחרים במוזיקה שאני שומעת מלבד שלהוב הדמיון. מדי פעם נזכרתי בלהקה הזו בחיבה מעורבת בלעג קל כלפי מה שחמוד אבל מגוחך. היום גיליתי שהם עתידים להופיע בישראל. רק בעבור אותה בת שש-עשרה שהייתי, ניגשתי מיד להזמין כרטיסים להופעה. יהיה כיף לשמוע שוב את כל השירים הישנים שכלכך אהבתי, ובסך הכל זה נשמע כמו בילוי נוסטלגי וחמוד. הסתכלתי על התאריך, ארבעה וחצי חודשים מהיום. מניתי על האצבעות את כל החודשים שעברתי ואת כל אלו שעוד נותרו לי, והבנתי שיש אולי הרבה דברים אחרים שאצטרך לעשות באותו הזמן, כמו למשל ללדת. אמג, חיים. יש לכם את זה ביותר סימבוליות? רוצים גם לקרוע לי את הג'ינס מהתיכון שאני עדיין (!!!) נכנסת אליו (בעיקר תודות לזה שהוא נמוך בצורה שעוברת את גבולות הטעם הטוב)?רוצים לגרום לי להוציא משהו מהארון ולהפיל בטעות ועל הדרך את בקבוקי הג'ין והוודקה? רוצים נניח לגרום לי לקבל מלא הצעות עבודה שוות שמיועדות לתחילת עבודה בקיץ? אההההה, רגע שכחתי! כבר עשיתם לי את כל זה השבוע! אז הנה, השלמתם סרייה. הלהקה שמסמלת יותר מכל את תקופת נעוריי מגיעה לראשונה ולאחרונה להופעה בישראל ואני לא יכולה ללכת. זהו, הבנתי. נרפאתי מתסמונת הפיטר פן. הבנתי את הרמז. מוכנה להתבגר.

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי , 16/1/2017 21:55