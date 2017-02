כינוי:

2/2017

ההימורים שלי לקראת האוסקר ה-89

בין יום ראשון לשני, לפנות בוקר, יערך טקס האוסקר בפעם ה89. אלה ההימורים שלי:



1. הסרט הטוב ביותר

"לה לה לנד" זכה בגלובוס הזהב, בקריטיקס צ'וייס, בבאפטה, בפרס איגוד הבמאים ופרס איגוד המפיקים ובעוד חופן פרסי מבקרים ופרסי תעשיה, ותוך כדי כך השאיר אבק לכל המתמודדים האחרים. הימור: לה לה לנד אפשרות אלטרנטיבית: אור ירח

דירוג שאר המועמדים בסדר יורד מבחינת סיכויים: 3. מנצ'סטר ליד הים 4. סארו: הדרך הביתה 5. הסרבן 6. המפגש 7. מאחורי המספרים 8. באש ובמים

9. גדרות





2. במאי



פחות או יותר, כנ''ל. הימור: דמיאן שאזאל- לה לה לנד אפשרות אלטרנטיבית: בארי ג'נקינס- אור ירח

דירוג שאר המועמדים בסדר יורד מבחינת סיכויים: 3. קנת לונרגן- מנצ'סטר ליד הים 4. מל גיבסון- הסרבן 5. דניס וילנב- המפגש



3. שחקן ראשי



עד לא מזמן, קייסי אפלק נחשב למועמד הבטוח (עם זכיות כמעט בכל פרסי המבקרים, בגלובוס ובקריטיקס צ'וייס) אלא שפתאום הגיע טקס הסאג והפתיע עם זכיה של דנזל וושינגטון. לאחר מכן הגיע טקס הסאג שבו קייסי אפלק זכה, אבל וושינגטון לא היה בכלל מועמד.

בגלל שדנזל לא היה בכלל מועמד לבאפטה, אני לא בטוח שניתן לזקוף את חוסר הזכיה לחובתו. גם אם כולם, פתאום, ברגע האחרון, רצו להצביע לו, הם לא יכלו. באוסקר הוא עשוי/ עלול לזכות, כיוון שחברי האקדמיה, שהצביעו, אחרי שפורסמו התוצאות של הסאג, לא רוצים להצטייר כפחות "ליברלים" מחברי איגוד השחקנים וקייסי אפלק הוא קורבן נוח להקריב לשם כך. ממילא, מדובר בסרט אינדי ולא בסרט אולפנים יקר לליבם.



הימור: דנזל וושינגטון- גדרות

אפשרות אלטרנטיבית: קייסי אפלק- מנצ'סטר ליד הים



דירוג שאר המועמדים בסדר יורד מבחינת סיכויים:

3. ריאן גוסלינד- לה לה לנד

4. אנדרו גרפילד- הסרבן

5. ויגו מורטנסן- קפטן פנטסטיק





4. שחקנית ראשית



איזבל הופר זכתה בגלובוס הזהב, נטלי פורטמן זכתה בשלל פרסים מוקדמים, מריל סטריפ זכתה כבר ב3 אוסקרים ונחשבת כשחקנית הגדולה של דורה (וגם של שאר הדורות) ורות נגה משתלבת היטב בין שלל המועמדים שאינם לבנים, אבל לאמה סטון לא מצפה תחרות אמיתית.



הימור: אמה סטון- לה לה לנד

אפשרות אלטרנטיבית: איזבל הופר- היא (פחות מפרומיל של אחוז)



דירוג שאר המועמדות בסדר יורד מבחינת סיכויים:

3. נטלי פורטמן- ג'קי

4. מריל סטריפ- פלורנס פוסטר ג'נקינס

5. רות נגה- לאבינג





5. שחקן משנה



גם כאן מדובר בזוכה ודאי- מהרשללה עלי.



הימור: מהרשללה עלי- אור ירח

אפשרות אלטרנטיבית: דב פטאל- סארו: הדרך הבייתה



דירוג שאר המועמדים בסדר יורד מבחינת סיכויים:

3. ג'ף ברידג'ס- באש ובמים

4. לוקאס הדג'ס- מנצ'סטר ליד הים

5. מייקל שאנון- חיות ליליות



6. שחקנית משנה

קטגוריה עוד יותר בטוחה משאר קטגוריות המשחק הבטוחות. ויולה דייויס עשתה סוויפ של הגלובוס, הבאפטה, הסאג והקריטיקס צ'וייס.



הימור: ויולה דייויס- גדרות

אפשרות אלטרנטיבית: נגיד שנעמי האריס- אורי ירח



דירוג שאר המועמדות בסדר יורד מבחינת סיכויים: 3. מישל וויליאמס- מנצ'סטר ליד הים

4. ניקול קידמן- סארו:הדרך הבייתה

5. אוקטביה ספנסר- מאחורי המספרים





7. תסריט מקורי



מנצ'סטר ליד הים אמור לזכות, אם כי אני מרגיש שזה יילך לו בקושי.



הימור: מנצ'סטר ליד הים

אפשרות אלטרנטיבית: לה לה לנד



דירוג שאר המועמדים בסדר יורד מבחינת סיכויים:

3. באש ובמים

4. הלובסטר

5. נשות המאה ה20





8. תסריט מעובד



אור ירח יזכה.



הימור: אור ירח

אפשרות אלטרנטיבית: סארו: הדרך הביתה



דירוג שאר המועמדים בסדר יורד מבחינת סיכויים:

3. המפגש

4. מאחורי המספרים

5. גדרות



9. סרט זר



שני הפייבוריטים הם נציג גרמניה, "טוני ארדמן", יקיר הביקורת וחביב הקהל, מפסטיבל קאן האחרון ונציג איראן, "הסוכן" שעשוי לזכות כאקט מחאתי בתגובה לקשיים שהערים דונלד טראמפ (באופן עקיף, באמצעות הוצאת הצו שמנע לזמן קצר את כניסתם לארה''ב של אזרחי מדינות "עוינות") על השתתפותו בטקס של אסגאר פרהאדי, במאי הסרט.



הימור: טוני ארדמן- גרמניה

אפשרות אלטרנטיבית: הסוכן- איראן



דירוג שאר המועמדים בסדר יורד מבחינת סיכויים:

3. A Man Called Ove- שבדיה

4. Land Of Mine - דנמרק

5. Tanna- אוסטרליה





10. סרט אנימציה באורך מלא



גם כאן יש 2 פייבוריטים: "זוטרופוליס" ו"קובו: אגדה של סמוראי". בדרך כלל הסרט הכי מיינסטרימי והכי פופולארי זוכה.



הימור: זוטרופוליס

אפשרות אלטרנטיבית: קובי: אגדה של סמוראי



דירוג שאר המועמדים בסדר יורד מבחינת סיכויים:

3. חיי כקישוא

4. מואנה

5. הצב האדום





11. צילום



לה לה לנד יזכה, למרות שסארו זכה בפרס איגוד הצלמים.



הימור: לה לה לנד

אפשרות אלטרנטיבית: המפגש



דירוג שאר המועמדים בסדר יורד מבחינת סיכויים:

3. סארו: הדרך הביתה

4. אור ירח

5. שתיקה





12. תלבושות



ג'קי אמור להיות הפייבוריט כאן, אבל ברור שגם ללה לה לנד יש סיכוי לבצע סוויפ מרשים בקטגוריות "הטכניות".





הימור: ג'קי

אפשרות אלטרנטיבית: לה לה לנד



דירוג שאר המועמדים בסדר יורד מבחינת סיכויים:

3. פלורנס פוסטר ג'נקינס

4. חיות הפלא והיכן למצוא אותן

5. בעלי ברית



13. עריכה



אחד מהזכיות היותר בטוחות של לה לה לנד.



הימור: לה לה לנד

אפשרות אלטרנטיבית: הסרבן



דירוג שאר המועמדים בסדר יורד מבחינת סיכויים:

3. המפגש

4. אור ירח

5. באש ובמים



14. איפור ועיצוב שיער "סטאר-טרק: אל האינסוף" הוא הפייבוריט לזכיה, מכיוון שהוא הסרט שמבוסס יותר על אפקטים של איפור מבין המועמדים.



הימור: סטארטרק: אל האינסוף

אפשרות אלטרנטיבית: יחידת המתאבדים



3. A Man Called Ove





15. עיצוב אמנותי



נראה שללה לה לנד יש כאן סיכוי טוב יותר מאשר בקטגוריה של התלבושות.



הימור: לה לה לנד

אפשרות אלטרנטיבית: חיות הפלא והיכן למצוא אותן



דירוג שאר המועמדים בסדר יורד מבחינת סיכויים:

3. יחי הקיסר

4. המפגש

5. הנוסעים





16. אפקטים



אם "ספר הג'ונגל" לא יזכה, זאת תהיה הסנסציה של הטקס.



הימור: ספר הג'ונגל

אפשרות אלטרנטיבית: רוג 1



דירוג שאר המועמדים בסדר יורד מבחינת סיכויים:

3. קובו: אגדה של סמוראי

4. ד''ר סטריינג'

5. אסון בלב ים





17. מוזיקה מקורית



תיקון. אם לה לה לנד לא זוכה פה, זאת תהיה הסנסציה של הטקס.



הימור: לה לה לנד

אפשרות אלטרנטיבית: לא ממש, אבל אם חייבים, אז סארו: הדרך הבייתה



דירוג שאר המועמדים בסדר יורד מבחינת סיכויים:

3. אור ירח

4. ג'קי

5. הנוסעים





18. שיר מקורי



גם כאן, הזכיה של "סיטי אוף סטארס" היא בוודאות של כ99 אחוזים.



הימור: City Of Stars- מתוך לה לה לנד

אפשרות אלטרנטיבית: How Far I'll Go מתוך מואנה



דירוג שאר המועמדים בסדר יורד מבחינת סיכויים:

3. Can't Stop The Feeling מתוך טרולים

4. Audition מתוך לה לה לנד

5. The Empty Chair מתוך ג'ים



19. סאונד מיקסינג



לה לה לנד אמור לזכות.



הימור: לה לה לנד

אפשרות אלטרנטיבית: הסרבן



דירוג שאר המועמדים בסדר יורד מבחינת הסיכויים:

3. המפגש

4. רוג 1

5. 13 שעות





20. עריכת סאונד



לה לה לנד לא אמור לזכות, לשם שינוי...



הימור: הסרבן

אפשרות אלטרנטיבית: המפגש



דירוג שאר המועמדים בסדר יורד מבחינת סיכויים:

3. לה לה לנד

4. אסון בלב ים

5. סאלי





21. פיצ'ר דוקומנטארי



המועמד המוביל הוא "או ג'יי סימפסון: תוצרת אמריקה", שהינו, למעשה, סדרת טלויזיה דוקומנטארית, שאורכה כ8 שעות.

גם ל "13th" של אווה דוורניי (סלמה) סיכוי לזכות.



הימור: או ג'יי סימפסון: תוצרת אמריקה

אפשרות אלטרנטיבית: 13th



דירוג שאר המועמדים בסדר יורד מבחינת סיכויים:

3. I'm Not Your Negro

4. החיים, סרט מצוייר

5. Fire At Sea





22. סרט אנימציה קצר



"Piper" הוא ,לשם שינוי, סרט מוצלח מאוד של פיקסאר, שעומד גם בזכות עצמו ולא משמש רק כמתאבן לסרט באורך מלא, שמגיע בעקבותיו (במקרה הזה, "מוצאים את דורי"), ולכן אין סיבה שפיקסאר לא תוסיף זכיה נוספת לרפטואר המפואר שלה.



הימור: Piper

אפשרות אלטרנטיבית: Pear Cider And Cigarettes



דירוג שאר המועמדים בסדר יורד מבחינת סיכויים:

3. Borrowed Time

4. Blind Vaysha

5. Pearl



23. דוקומנטרי קצר



לא ראיתי אף אחד מהסרטים, אלא רק את הטריילרים שלהם ואני מהמר על "Joe's Violin" (סרט על ניצול שואה בן 91 שתורם את הכינור שלו ) כי יש לי הרגשה שכל הסרטים האחרים יתפצלו בינהם ( כל הארבעה עוסקים בעניינים של חיים ומוות, שלושה מתוכם עוסקים במלחמה בסוריה ו/או בפליטים ושניים מתוכם הם של נטפליקס), כך שהכינור של ג'ו הוא יוצא הדופן היחיד, והוא גם עוסק בשואה וגם באמנות, נושאים אהובים מאוד על חברי האקדמיה.



הימור: Joe's Violin

אפשרות אלטרנטיבית: The White Helmets



דירוג שאר המועמדים בסדר יורד מבחינת סיכויים:

3. Watani: My Homeland

4. 4.1 Miles

5. Extremis





24. לייב אקשן קצר



גם כאן לא צפיתי באף אחד מהסרטים, אלא רק בטריילרים והטריילר של "La Femme et le TGV" נראה הכי מרשים, הן בערך ההפקה והן ברעיון העלילתי, כשגם "Timecode", עם הקונספט המקורי, נראה בעל סיכוי טוב.



הימור: La Femme et le TGV

אפשרות אלטרנטיבית: Timecode



דירוג שאר המועמדים בסדר יורד מבחינת סיכויים:

3. Enemis Interieurs

4. Sing

5. Silent Nights



אקטואליה, קולנוע, טלויזיה

