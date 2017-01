הימורים לקראת ההכרזה על המועמדים לאוסקר ה-89

1/2017

מחר ב15:30 יוכרזו המועמדים לאוסקר ב24 קטגוריות. הנה הם ההימורים שלי:







1.סרט:



1. לה לה לנד

2. אור ירח

3. מנצ'סטר ליד הים

4. המפגש

5. סארו- הדרך הבייתה

6. באש ובמים

7. Fences

8. מאחורי המספרים



אפשרות אלטרנטיבית: הסרבן



הערה: מספר הסרטים המועמדים יהיה בין 5 ל10, בהתאם למספר ההצבעות שיקבל כל סרט. אני מהמר שיהיו 8 סרטים מועמדים, כמו בשנתיים האחרונות.









2. במאי



1. דמיאן שאזל- לה לה לנד

2. בארי ג'נקינס- אור ירח

3. קנת לונרגן- מנצ'סטר ליד הים

4. דניס וילנב- המפגש

5. דייויד מקנזי- באש ובמים



אפשרות אלטרנטיבית: גארת דייויס- סארו









3. שחקן ראשי



1. קייסי אפלק- מנצ'סטר ליד הים

2. ריאן גוסלינג- לה לה לנד

3. דנזל וושינגטון- Fences

4. אנדרו גרפילד- הסרבן

5. ויגו מורטנסן- קפטן פנטסטיק



אפשרות אלטרנטיבית: ג'ואל אדג'רטון- Loving





4. שחקנית ראשית



1. אמה סטון- לה לה לנד

2. נטלי פורטמן- ג'קי

3. איימי אדמס- המפגש

4. מריל סטריפ- פלורנס פוסטר ג'נקינס

5. איזבל הופר- היא



אפשרות אלטרנטיבית: רות נגה- Loving





5. שחקן משנה



1. מהרשלה עלי- אור ירח

2. ג'ף ברידג'ס- באש ובמים

3. דב פטל- סארו

4. יו גרנט- פלורנס פוסטר ג'נקינס

5. לוקאס הדג'ס- מנצ'טסר ליד הים



אפשרות אלטרנטיבית: ארון טיילור ג'ונסון- יצורים ליליים





6. שחקנית משנה



1. ויולה דייויס- Fences

2. מישל וויליאמס- מנצ'סטר ליד הים

3. נעמי האריס- אור ירח

4. ניקול קידמן- סארו

5. אוקטביה ספנסר- מאחורי המספרים



אפשרות אלטרנטיבית: ג'נל מונה- מאחורי המספרים





7. תסריט מקורי



1. מנצ'סטר ליד הים

2. לה לה לנד

3. באש ובמים

4. הלובסטר

5. זוטרופוליס



אפשרות אלטרנטיבית: קפטן פנטסטיק





8. תסריט מעובד



1. המפגש

2. אור ירח

3. סארו- הדרך הביתה

4. יצורים ליליים

5. מאחורי המספרים



אפשרות אלטרנטיבית: Fences





9. סרט בשפה זרה



1. טוני ארדמן- גרמניה

2. הסוכן- איראן

3. גן עדן- רוסיה

4. Land Of Mine-דנמרק

5. The King's Choice- נורווגיה



אפשרות אלטרנטיבית: Its Only The End Of The World- קנדה





10. סרט אנימציה



1. זוטרופוליס

2. קובו: אגדה של סמוראי

3. חיי כקישוא

4. הצב האדום

5. מואנה



אפשרות אלטרנטיבית: Your Name





11. צילום



1. לה לה לנד

2. אור ירח

3. המפגש

4. סארו- הדרך הביתה

5. יצורים ליליים



אפשרות אלטרנטיבית: שתיקה





12. עריכה



1. לה לה לנד

2. אור ירח

3. המפגש

4. הסרבן

5.באש ובמים



אפשרות אלטרנטיבית: מנצ'סטר ליד הים





13. עיצוב אמנותי



1. לה לה לנד

2. יחי הקיסר

3. ג'קי

4. חיות הפלא והיכן למצוא אותן

5. The Handmaiden



אפשרות אלטרנטיבית: המפגש





14. עיצוב תלבושות



1. לה לה לנד

2. ג'קי

3. יחי הקיסר

4. חיות הפלא והיכן למצוא אותן

5. The Dressmaker



אפשרות אלטרנטיבית: פלורנס פוסטר ג'נקינס





15. מוזיקה מקורית



1. לה לה לנד

2. אור ירח

3. ג'קי

4. סארו- הדרך הביתה

5. פלורנס פוסטר ג'נקינס



אפשרות אלטרנטיבית: זוטרופוליס





16. איפור



1. יחידת המתאבדים

2. סטארטרק: אל האינסוף

3. פלורנס פוסטר ג'נקינס



אפשרות אלטרנטיבית: A Man Called Ove





17. אפקטים



1. ספר הג'ונגל

2. המפגש

3. חיות הפלא והיכן למצוא אותן

4. רוג 1: סיפור מלחמת הכוכבים

5. דוקטור סטריינג'



אפשרות אלטרנטיבית: אסון בלב ים





18. סאונד מיקסינג



1. לה לה לנד

2. המפגש

3. הסרבן

4. אסון בלב ים

5. רוג 1: סיפור מלחמת הכוכבים



אפשרות אלטרנטיבית: סאלי: נס על ההדסון





19. עריכת סאונד



1. הסרבן

2. המפגש

3. אסון בלב ים

4. רוג 1: סיפור מלחמת הכוכבים

5. באש ובמים



אפשרות אלטרנטיבית: ספר הג'ונגל





20. סרט דוקומנטרי



1. OJ: Made In America

2. 13th

3. I'm Not Your Negro

4. Cameraperson

5. Weiner



אפשרות אלטרנטיבית: Tower





על הקטגוריות של השיר הטוב ביותר, סרט אנימציה קצר, דוקו קצר ולייב אקשן קצר, אני אוותר.