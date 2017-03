3/2017

See, my words spill on paper

They sell my emotions

for a least of your gestures

we both dwell between

Thosei nsight notions

They yet got any other home

Seperated and divorced

Reaching out for me with the silent sea

Reaching you out by shallow and deep

Breath with me

Any colors, any dream

we both may share

For any of your least hopes

Because ocean [dro]ps

consider me neither close

Either justified

To catch me by this one and only moment

We both may call simple

but swallos all of my desire

to get one mile closer



ניסוי כתיבתי. מה שיוצא אני מרוצה שכזה.

[יש משום מה לאתר הזה בעיה עם המילה [dro]p, אז לכן זה כתוב מוזר]