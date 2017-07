כינוי: מדמיינת

7/2017

Give me my mouth

אני חושבת שהשיר הזה נמצא על האייפון שלי כבר לפחות שלוש שנים, ורק היום גיליתי ששם השיר הוא לא מה שחשבתי שהוא. בקבוצת הדינאמיקה היום התבקשנו לבחור שיר/קטע מוזיקלי שקשור לפרידה ולהביא בשבוע הבא. ניסיתי לחשוב איך אני מתחמקת משירי פרידה בנאליים שלא אומרים לי כלום, וחשבתי שאצטרך לעבור על כל הפלייליסט שלי ולחפור בו עד שיימצא משהו מתאים. פתאום צץ לי Give me my mouth של ג'יימס בלייק, ועל אף שלא זכרתי בדיוק את המלים, היתה לי הרגשה שהוא הולך להתאים. חזרתי הביתה, גיגלתי את השיר, ולהפתעתי גיליתי ששם השיר הוא give me my month. התבאסתי והתאכזבתי וחשבתי כמה השם שלי נשמע הרבה יותר טוב ומעניין. קראתי בכל זאת את המלים הקצרות וגיליתי שלמרות שאפילו את שם השיר לא זכרתי נכון, השיר מתאים. זה הכי שיר פרידה, ואפילו מתאים לפרידות בהקשר טיפולי. מדהים איך לפעמים הטעויות שלנו מובילות אותנו למקום הכי נכון. בפגישה היום, השלישית לפני אחרונה, הן כבר לא נתנו לנו לברוח מנושא הפרידה. צחקנו וכיסינו את הכל בציניות אך לאט לאט אנשים נשברו ושתפו בעמדותיהם ורגשותיהם בנוגע לפרידות. ש' דיברה על כך שבטיפול אין קהל. גם אם יש מדריך ויש מי שמחזיק את הטיפול, בפנים אף אחד לא רואה מה קורה. אמרתי שתפס אותי השימוש שלה במילה קהל בהקשר הזה (ובידעי שהיא שחקנית) ואמרתי שזה חיבר אותי למחשבה שהיתה לי פעם, על הקהל כאם סביבה. משם הלכתי ושקעתי לתוך המחשבות והאסוציאציות שלי, עם המאמרים הטריים שקראתי בימים האחרונים ועם הפרידה בלימודים, שהיתה שונה, והרבה יותר מוחשית, ועל ת'. זה כמעט לא משנה במה אני עסוקה, איכשהו היא מצליחה להגיע לשם. חשבתי על העבודה שאני כותבת עכשיו, ועל מרחב פוטנציאלי על צורותיו השונות, וחשבתי איך היא מחזיקה עבורי עכשיו איזה מן מרחב שכזה. הוא לא במציאות והוא לא רק בתוכי, יש בו משחק ויש בו שאלות ויש בו חיים. קצת חבל שלא תמיד יש בו אותה, אבל אולי עם הזמן גם זה יקרה. [let me see where she has gone]

