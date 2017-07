7/2017

Give me life, give me pain

כל החיות שהיתה בי ביומיים האחרונים התרוקנה ברגע. כל המוטיבציה שהיתה לי אתמול ללימודים נעלמה, לא בא לי כלום, אפילו לא גלידה, וגם המחשבה על איסוף החבילה מהדואר לא משמחת אותי. אני בוכה ומלקה את עצמי. זה לא אמור להיות ככה, זה לא אמור להשפיע עליי כל כך, אז אצטרך לחכות לאוקטובר כדי להמשיך את מה שסוף סוף התחיל להירקם, אז מה, יש עוד דברים בעלי משמעות בחיים שלי עכשיו. וזה נכון, יש דברים בעלי משמעות בחיים שלי עכשיו, הכל היה יכול להיות ממש בסדר, אולי אפילו טוב, לולא הבור הזה שנפער בי ורק היא יכולה למלא כרגע. אני לא יודעת להסביר את זה, את הכוח הלא סביר הזה שיש לרגשות כאלה עלינו, עליי. אני הופכת לילדה בת 16 שהרגשות שולטים בה לחלוטין, והם גדולים ותובעניים ולא מוכנים להתפשר או להעלם. אני לא יכולה לכבות את זה, וברגעים שזה לא שורף אותי לגמרי אני אפילו לא בטוחה שאני רוצה. אלו החיים, הרגעים החד פעמיים האלה, כשיש רק גוף ואין גוף בכלל באותה הנשימה, כשהכל נעלם מסביב, כשאין מחשבות, כשהלב נמס לתוך עצמו והעור מדבר בשפה סודית. [give me myself again]