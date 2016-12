12/2016

2016 לא היתה קלה. יש שאומרים שלכולם. אני לא יודעת לגבי כולם, אני יודעת מה לי. לא שהכל היה רע, כן? זאת היתה נגיד שנה מעולה לחו"ל. לא זוכרת מתי פעם אחרונה טסתי 3 פעמים בשנה אחת. את הנסיבות שאיפשרו את כל הנסיעות האלה, עם זאת, הייתי מעדיפה להחליף. ועדיין, חופשת סקי, ביקור חוזר באפטלינג, וביקור ראשון בני יורק, זה הספק די מרשים בגזרה הזו.

וגם התחלתי ללמד, ועוד בסטודיו של א', שזה הכי הרבה שיכולתי לבקש, ולאחרונה אני אפילו מתחילה לאט לאט להאמין שאולי אני גם טובה בזה. עוזר שע' הגיעה לשיעור והיתה כה מרוצה עד שאפילו שלחה אליי את ר'. הייתי לחוצה לאללה, אבל כנראה שזה עבר בשלום. לא תמיד אני מצליחה לספור את זה, אבל לפעמים זה מצליח להיות משהו, ואני שמחה שנכנסתי לתחום הזה.

אני מרגישה שאני צריכה לציין את הסולו, כי בזמן שזה היה, זה היה משמעותי וחשוב, אבל זה התפוגג כל כך מהר, ובמקום שאוכל לחשוב על זה כמשהו לזקוף לזכותי, אני בעיקר מרגישה את הכשלון בזה שלא הצלחתי לעשות עם זה שום דבר מעבר.

אני לא מאמינה שעברה כבר שנה מאז היום הקשה ההוא באיכילוב, ואנחנו עדיין בשלב התפילות. רוב הזמן זה מן משהו שקיים ברקע, אבל בחגים, או ימי הולדת זה צורם במיוחד, כשאני חושבת על זה שזה כבר היה אמור לקרות. הלוואי שבסוף השנה הזו דברים כבר ייראו אחרת.

אתמול בתוך הרגעים הקשים חשבתי על זה שאולי אני צריכה לעשות לי השנה כזו צנצנת, כמו שראיתי איפשהו, שבכל פעם שיקרה משהו טוב אני אכתוב על פתק ואכניס לשם, ובסוף השנה אוכל לקרוא את כל הדברים הטובים שקרו. לא שאני לא מתעדת דברים במספיק מקומות, אבל לא בהכרח את הדברים הטובים. ואולי אם אני לא מצליחה להחזיק את הטוב בתוכי אני צריכה לארגן לי מיכל שיחזיק אותו בשבילי, עד שאלמד לעשות את זה בעצמי.

"You my love are allowed to rot and to die and to live again more alive and incandescent than before"