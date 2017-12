מצטער להטריד אתכם כל ארבע שנים ככה...

12/2017

פשוט הרגע גונבה לאוזניי השמועה שסוגרים את ישראבלוג בסוף השנה, ואז

All those moments will be lost in time, like tears in rain.

או שאני אגבה את הפוסטים המופתיים שלי מכאן ואשמור במקום אחר, רק בשביל הפרנציפ. נראה. יאללה ביי.