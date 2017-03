כינוי: !danibot

4/2017



I got fire eyes, glitter in my tear lines



And I'm coming down, ready for some new sounds



And I'm holding up all that I can think of

But, where are you







Look for me, I know that I'm a handful



But you get me, know what you signed up for



Live up to the best and the worst of your dreams





All the cards with all the love cliches



I wouldn't have it any other way



Shake your head, you don't believe this

Then what the fuck do you think love is







I can feel the lights tingling from the sunrise



And I see the signs clinging to our last nights



Thinking you and I, we are all the same kind







אבדן השליטה נתן לי בחזרה את האחיזה בחיים שלי

מי היה מאמין שתחושת השליטה הכוללת שאפפה את המהות שלי, למעשה הסתירה

הסתירה ממני ומסובבי.



אבל אין בי חרטה בבחירות שעשיתי, תמיד ידעתי להעניק משמעות לדברים האלה

הם בונים, מעצבים, ובעיקר נותנים לנו מהות, נותנים לי מהות

מהות כנושא שנות העשרים שלי, מסתבר





אני מדברת הרבה, משתדלת לתאר לסביבה שלי את כל מה שעובר עלי

שלא אצטרך לחוות דברים בבדידות

התמיכה היא אינסופית, ההבנה מדהימה אותי

אני כל מה שרציתי שאהיה בנקודת הזמן הזו

(אם לא נחשוב על תחושת החמצה כחלק טבעי של מה אם כללי)







ובנימה מאוחרת זו, בין קריאת מאמרים לתרגול יפנית באחת לפנות בוקר בליל שישי,

אני מאחלת לי עוד לילות טובים כאלה

גם אם כואב הראש

גם אם אין מרווח נשימה

גם אם מדובר בחדר ולא בדירה

גם אם יש קצת רעש בחוץ

שווה







