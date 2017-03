3/2017

הדם הקרוש מתחיל להגמר הקול לאט לאט חוזר ומותר לי לישון שוב בשכיבה...המצב משתפר

בקרוב אצליח לחזור לכל הדברים שעשיתי לפני...למה זה לא משמח אותי אני לא יודע

take it like a men