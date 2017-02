2/2017

ב14 לחודש,יום האהבה, אני אהיה בניתוח כדי להוציא את הגידול הסרטני מהראש...אני עדיין מתייחס לזה בקלות ובדחנות אבל אני מניח שלא ארגיש כך יום לפני הניתוח...

בצורה אירונית הכנתי קמפיין לסיגריות מחסלות סרטן ואתמול סיימתי אותו,התחלתי אותו 3 ימים לפני תחילת הסיפור לפני 3 חודשים

יש לי את כל החבר'ה שנמצאים ותומכים ואיכשהו כנראה אני עדיין מרגיש לבד..הייתי רוצה בן/בת לוויה שם איתי כמו שלאבא היה את אמא או אחי הגדול עם אשתו

אבל בכל מקרה i'll take it like a men