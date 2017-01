1/2017

back to the world of the living

התוצאה : הגידול בראש שפיר ואחרי פגישה עם המטולוג יקבע תור לניתוח עדיין לא הזמן למות אתם תקועים איתי ^_^



הגיע הזמן להתחיל עם השריון שנה טובה