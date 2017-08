8/2017

מחשבות בין ערביים (או: גם לי יש נפש יצירתית)

Darkness coming down on the world My heart leaps Loss and beauty fill it - Can you miss a far away place, Feel nostalgia and longing For a place in your mind? - What is the distance between us? From the moment the sun sets To the moment its dark Ages





רק נגיעות קטנות, שברי מחשבות, לשעות האלו של היום. לא ממש יצירה-יצירה. לא ממש שירה.