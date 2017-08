8/2017

I'm not ready for this day to begin

מחר שישי. אה. השבוע הזה טס. רציתי לכתוב על דחייה חברתית ואז חשבתי וחשבתי וחשבתי... וכמו מה זה יישמע? דרישה לתשומת לב. וחוץ מזה, למי יש זמן לחברה? קמתי מבולבלת.