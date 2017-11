11/2017

you wouldn't do that to me - Robbie Fulks

היתה זאת נערה אחרת בודאי שראיתי מתנשקת שם בלילה בעיני היא נראתה כמוך בדיוק אך זאת בטח רק טעות כי את לא תעשי לי את זה הלא כך? את לא תעשי לי את זה

יש בטח שוב תקלה עם הטלפון כשאני עונה אין שום תשובה או הודעה במשיבון לפעמים באפרכסת זה נשמע כמו איש מנתק בשקט אבל את לא תעשי את זה לי הלא כך? את לא תעשי את זה לי

לא היו לנו סודות ולא יהיו את הבעיות הזמנים ירפאו אבל לעיתים חולף בי רגש מוזר שאולי לו הייתי צריך לשים לב זה מכבר

זו בטח שוב עונת המתיחות השארת לי מכתב פרידה ליד המפתחות וכשקראתי מה שבפנים לא צחקתי כך שנים כי את לא תעשי את זה לי הלא כך? את לא תעשי את זה לי.