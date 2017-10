10/2017

הטיול לגרמניה

הטיול בגרמניה

עכשיט בדרכי במטוס בחזרה יושב ליד בחורה מדהימה מריחה מדהים. בדרכי לישראל. אחרי טיול קסום שנגמר אבל חלומות קסומים שבאים בעקבותיו.

מה24.9-5.10 הייתי בגרמניה שוויץ אוסטריה. הנופים פשוט עוצרי נשימה כמו שאומרים. הכל ירוק כאילו אלוהים היה בעודףשל הצבע הזהכשיצר את כל הצמחים הקיימים פה.

המסע ניתן לחלוקה לשני חלקים:

1) ברלין ודניסו

2) היער השחור פישי ודוד

כאשר החלק הראשון התאפיין בכיף בנוף עירוני בין בניינים חנויות אומנות מדהימה ומודרניות בלתי נתפסת. התחבורה הציבורית שם באמת מדהימה ברמה גבוהה עובדת מסביב לשעון. לישראל בתחום הזה יש בהחלט מה ללמוד.

האנשים שם מודרניים עם קעקועים ואנגלית ברמה טובה. החנויות והשפע שקיים שם פשוט מדהים. כמובן פרימרק המוקד עלייה לרגל של הישראלים.

באמצע הכיכר המרכזית שם פשוט אירוע אוקטוברפסט קטן ומדהים. התיישבנו ליד אמריקאי כי אנחנו פשוט מכיריםשהם הכי משוגעים והכי כיף איתם. פשוט שתינו בירה עד שהיינו מעורפלי חושים. אכלנו פרצל מקומי ונקניקיה(דניס אכל כי זה לא כשר)

ניסיתילנצל את הנופים היפים ביותר שלהעיר מגדל הטלוויזיה, אקווריום, חומת ברלין כמובן והאומנות המודרנית שם.

אכלנו שם סטייקים ברמה עולמית. נכנסו לסטייקהאוס וכל מה שנשאר לנו זה רק לבחור איזה סטייק נרצה לאכול הכי. היו שם מכל הסוגים. אבל מה שאני בחרתי היה סטייק מהעיתונים, אחד מהפרסומות. הוא היה משוייש בצורה מדהימה כמו שהטבע רצה. שומן במקומות הנכונים שפשוט נימוח בפה. וכל זה לא לפני סאונה טובה בריכה וג'קוזי טוב שמרפה את השרירים ומכין את הבטן לכל הדברים הכי טובים שדמיינת בחיים האלה. הלכתי על סטייק כזה שלא אוכל בארץ בחיים. אחד מיוחד. שצריך להשקיע בו המון כדע לנגוס בו בארץ ואילו פה בגרמניה אפשר להשיג אותו בקלות יחסית.

בערב היינו בסבב ברים עם אנשים מכל העולם שנרשמו אליו. פשוט כור היתוך מסביב לעולם. בירה בטעם בננה זה בהחלט משהו שרק הגרמנים יכולים לחשוב עליו.

יצא לי להכיר אפרו אמריקאים, יפנים ניוזילנדים תאילנדים קנדים הודים.

להבין מי נגד מי בעולם הזה. להרים לחיים לחיי אחדות והרמוניה שלמה בעולם הזה. כי מי אנחנו אם נבקש כך את כל הטוב לעצמנו. הכל הרבה יותר טוב כשנותנים לאחרים קצת ממנו כך נממש את ערך הרעות והאחדות.

האקווריום בברלין פשוט הלכתי יום שלם אני עם עצמי. נכנסתי לאקווריום והיה סביבי אקווריום מעגלי של דגים ענקיים שפשוט שחו סביבי. היה כיסא מסאג'ים באמצע ואני לקחתי רגע לאהוב את עצמי. לאהוב את עצמי זרקתי בלי לחשוב 5 יורו ונכנסתי למסאג' של 10 דקות פשוט עם נוף מדהים ומרגיע בטירוף. אלה הרגעים שההחלטה שלקחה בדיוק שנייה. הרגשתי שחסר לי משהו כזה להרגע שם באמצע. זה התאים בול! זה מה שהייתי צריך.

אחרי ארבעה ימים בברלין הגיע הזמן לנוע צפונה ברכבת ארוכה יותר מהטיסה שלקחה אותי לגרמניה. 7 שעות. תמיד צחקתי שאני יהודי בגרמניה נוסע ברכבת. בהחלט ההיסטוריה חוזרת על עצמה.

כך הגעתי למינכן אחרי עיכוב של שעה ברכבת. מי היה מאמין שהרכבת בגרמניה גם מאחרת. האמת התנחמתי בזה שגם אצלם זה קורה ולא רק אצלנו.

כשנפגשנו במינכן האנרגיות התחלפו בטיול. יותר אנרגיות שלוות והרבה טבע. תכלס די חיכיתי לרגע הזה. האמת שממש. לא יכולתי לראות את עצמי יותר מידי רק בברלין. כל הבטון הזה לא עושה לי שמח בלב. הצבע שאלוהים שפך בטבע הרבה יותר מרגיע.



היער השחור. כששואלים מדוע כך נקרא המקום הזה. עולה תהייה. האם הוא עבות כל כך שאין אור נכנס אליו מהשמיים? האם לא ניתן לראות מה בתוכו וזה נראה כמו כתם שחור?!



את היער השחור התחלנו בלילה בדירה מרוחקת מהעיר לא לפני שטעמנו פרצלים טובים ובירה התערבבנו עם האנשים היפים של בוואריה. כשבחנייה ממול עומדת לה פורשה. את היום למחרת התחלנו בטיול בשטוטגרד עלינו למגדל הטלוויזיה הגבוה בעיר ותפסנו פנורמה על כל העיר שכרנו סירה והגענו לאמצע האגם ופשוט שתינו בירה גרמנית טובה. אחרי יום מעייף של נסיעות החלטנו ללכת למרחצאות חמות הידועות בגרמניה. כמו הימית 0 200 רק עם בריכתגלים עמודה יותר ומקפצה מגניבה. מסלולי אבובים מדהימים. הכי אהבתי את המקומות שניתן לשכב בהם ולמרות שהגוף במים החמים ממול נשקף נוף של יער ירוק וקשת בענן ומרבדים רחבי ידיים של ירוק.



אתהיום למחרת הקדשנו לפארק אירופה הלונה פארק של היער השחור. פשוט יום שלם של אדרנלין שזורם ללא הפסקה. הרכבת הרים בגודל שלא קיים בישראל. המון ריגושים צחוק ולפעמים קצת חשש של מה הולך להיות אחרי העלייה למעלה והתשובה היא כמובן .

הפארק שם מכניס אותך לאגדה הכל מחושב שם מהפרטים הקטנים והגדולים. אפילו התורים שאמורים להיות שריפת זמן היו מלווים במיצגים מעניינים כך שלא תשתעמם. רכבות הרים במציאות מדומה VR שלוקחת אותך לפרק קטן באגדה.

רכבת הרים שממש אהבתי זאת הרכבת של ארתור מכניסה אותך לאגדה מדהימה. פשוט מלא פיטריות בצבעים משתנים ודרקונים עם עיניים בצבע אור משתנה.





תמיד הביקור בגרמניה מלווה בחוויה מוטורית שאי אפשר להשיג בארץ. סקאלה חוגגת מה שנקרא. הדרך היעילה ביותר להתנייד היא כמובן רכב. באוטובאן פתאום עוקפת אותך פרארי משמאל ורעש המנועים פשוט מרעיד לך את הלב.

כל הדרך רואה קראוונים ומזיל ריר. מבין שאין כל כך תרבות לזה back home ומצד שני קראוונים מדהימים פה. וגם מקומות יפים לטייל בהם. תכלס הכל נגזר מגודל המדינה.כמה השטח גדול. זה משפיע על המון דברים. כמה גדול יהיה הבית שלך? כמה טבע יהיה לך? משאבים?

גרמניה היא ארץ שבה מאוד מקפידים על החוקים ומצד שני מבינים מה האדם רוצה. כך שאמנם בכביש ניתן ליסוע ללא הגבלת מהירות אך מצד שני בעיר יש הגבלת מהירות של 30 קמש ותנסה לעבור אות. כל העיר מרושתת מצלמות שמתות להפעיל את הפלאש עלייך.





פארק אירופה

A magical trip is over but dreams continue.

There are many small things done.

Many small thoughts are through

Many small dreams are dreamt

The sum will alter the face of the world one day.



ככה זה. עת לעבוד חזק ועת לנוח מכל הלב להתמלא כוחות חדשים לפני שמתחילים פרק חדש בקריירה הצבאית.

שיבינו בצבא שאני נכס כשאני טס אני לא שקוף ויש לי המון השפעה ברחבי הגף.(בדיעבד כשנחתתי המפקד שלי אמר לי שהוא מנסה לדחות את המעבר שלי בחודש כדי שאוכל לעבוד על הפעימה של רקיע נטו שמגיעה. הייתה לי הרגשה כזו.)



האמת שהטיול הזה הוא סוג של סגירת מעגל. כשרציתי לטוס לחול עם החברה הקודמת זה לא יצא לפועל וכאן נשבר הקש ופוצצה החבילה(מצחיק כי היום בדיוק הסתכלתי תוך גוב האריות ופתאום זה כבר לא היה נראה מפחיד. הצלקת הגלידה, גאה לומר). אבל אנחנו חזקים החיים מובילים אותנו למקומות שלא חשבנו שנהיה בהם. הצלחות שלא חשבנו שנוכל לקטוף. הנה אנחנו כאן חזקים ומחוזקים לסיבוב שני. כאן כבר יש לי בחורה שמחזרת אחרי ורק מחכה לשיחות ממני. אחרי שנתיים אני כאן חזק ואמץ.



תוך כדי הטיול עולות שאלות ותהיות. איך כל הטוב הזה כל כך קרוב אליי עכשיו פיזית. אני כאן אני בתוכו ואני רוצה להמשיך להרגיש עוד קצת ככה. אבל מצד שני פותח פייסבוק וקופצות חדשות שלא מייפות את הארץ שלנו. ולפעמים אתה שואל את עצמךכמה נלחם? כמה עוד נלחם כדי להמשיך לחיות על האדמה הזו? למה לא לחיות בשקט מחריש כמו באירופה? האם כשיציעו לי מעטפת מתאימה לחיים בגרמניה האם אסכים לעבור? למה דווקא גרמניה? מה כבר שכחת שעשו ליהודים רק לפני 70 שנה?