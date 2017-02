2/2017

טוב, לאחר הפוגה קלה בה קיטרתי על מר גורלי ודידיתי בנבכי נפשי, והנפילה החדשה לקלפים :) אעצור בפינה החשובה בימים אלו:

what the #$%^ is going on with the Trump administration?

בהתחלה, בלי שצפיתי במשדר, שמעתי פרשנויות וערצוי חדשות על מסיבת העתונאים שהנשיא טראמפ קיים אתמול. הכותרות נעו בין: ספינה שוקעת, לכאוס בבית הלבן. צפיתי בזה לא מזמן וקודם כל, זה גרם לי להרגיש קצת יותר טוב אחרי השבוע הארוך. שנית, הוא ממש הצחיק אותי. ושלישית, דברים סוף סוף התחברו ברמת ההגיון. אני לא רוצה לנתח שוב ברמה הפילוסופית, מה קורה למושג ה"אמת", "פוסט מודרניזם" ועוזריהם עם עליית טראמפ (עשיתי זאת, ואולי יקרה בהמשך). מבחינת ענייני חוץ, העובדה שספינת ריגול רוסית משייטת עכשיו ליד חופי ארצות הברית כמו גם פריסה של טיל שיוט חדש, אז כן, הממשל גיבש אסטרטגיית תגובה. אבל הם לא ילכו לפרוש את זה מול כולם. הם יכלו פשוט להוריד את הספינה הזו אבל הם רוצים לחכות כדי לתת מקום לעבוד על יחסים בין ארצות הברית ורוסיה. הרוסים כנראה התאכזבו שהבינו שטראמפ לא הולך להוריד מהם את הסנקציות, הם חושבים כמו מאפיונרים ובמהלך הגיוני מבחינתם שלחו את הספינה להעביר מסר. הם אפילו לא ניסו להסוות את הספינה! אני מנחשת שבוועידה ששר החוץ האמריקאי טילרסטון משתתף בה כעת בגרמניה, הוא יעביר את המסר האמריקאי בזמן שנכון. אמריקה הרבה יותר חזקה מרוסיה, כולם יודעים את זה. אפילו המאפיונרים. אפשר גם לנחש, דבר שטראמפ הזכיר בעצמו, שפוטין הבין שהתקשורת והממסד הפוליטי בארצות הברית לא יתנו לטראמפ ופוטין להתקרב בצורה גלויה. העוינות חזקה מדי ברמה המפלגתית וטראמפ לא יכול לצאת נגד התקשורת והממסד הרפובליקאי שלו ולהתחבר אתם. ברמה הגלויה טראמפ הגיב ואמר שהוא דורש מהרוסים לסגת מקרים. זה לא מפני שהוא באמת חושב שהם יסגו מקרים ואפילו לא כי זו באמת העמדה שלו. אלא שהם מבססים כמה מישורי דיאלוג, ואולי תוך הבנה שצעדים יעשו ברמה הלא גלויה, על פי דעתי. קצת כמו בסוף המלחמה הקרה כשקיסינג'ר נקרא לתקשר עם הרוסים ולהפשיר את הקרח בצורה חשאית. אולי הרוסים יקבלו איזה אתנן כלכלי אחר ממשל טראמפ תמורת משהו שהממשל צריך. אין לנו את כל המידע. הכלכלה הרוסית חלשה יותר מכלכלת ספרד, ההבדל היחיד הוא הארסנל הגרעיני שלהם וגם הנכונות הגוברת של צעירים במדינה המתפוררת הזו להלחם (כי אין להם מה להפסיד). איראן שבה ומתפקדת כתימה שמאחדת את הקואליציה שטראמפ רוצה ליצור כאויב משותף. אני מניחה. צריך לזכור שלרוסיה כבר יש מלא טילים גרעיניים, זה לא פרנויה. אחרי בריטניה, קנדה ויפן הוזמן ראש ממשלת ישראל. זה מראה את קווי הקואליציה, כפי שהוא תופס אותם, הנשלחים לקצוות הגלובוס (אירופה, אסיה, המזרח התיכון, וצפון אמריקה).

בנוגע לתקשורת, פה זה קטע אישי יותר אצלו. אם בתחום היחסים הבינלאומיים ברור שהוא מתייעץ עם טובי המומחים ונותן את מלוא המקום לגנרלים שלו (ויש כמה אנשים טובים כמו שר ההגנה ג'יימס מאתיס, השר לבטחון פנים ג'ון קלי), פלוס לחשיבה רציונלית נטו, ביחסים עם התקשורת יש בטוי לאישיות שלו. זו אישיות מעניינית לכל הדעות שיכולה למלא אוהל קרקס, השאלה אם אנחנו רוצים לקנות כרטיסים לקרקס הזה שבוע אחרי שבוע? לא בטוח שכל אמירה משעשעת/ דפקטית לאיזה עתונאי שנעשית בעיקר מטעמים סאדיסטיים פרטיים, לפעמים, שווה דיוני עומק בכל אתרי החדשות. נראה לי שנושא טראמפ-התקשורת מסקרן ומתחיל לחזור על עצמו. בגדול יש שם חמישים גוונים של אפור :) ויחסי סאדו מאזו מתפתחים. מי באיזה תפקיד? לא תמיד ברור. stay tuned.

* הוילונות החדשים בבית הלבן באמת זהובים ויפים - חייבים לציין.