קשת ותאומים - ציר הידע? הלולאה?

2/2017

מזל קשת הם קוסמים, שואו מן, יודעים לעשות כסף ממש טוב, ואפילו לא עושים אותו בגלל הכסף אלא בגלל הכיף שלהם. יש להם אנרגיה מוחצנת מאוד, הם אלו שיודעים להזיז קהלים. אבל יש בהם גם איזו צניעות, בניגוד לשאר מזלות האש כמו טלה ואריה (במיוחד אריה) שמאוד ארוגנטים ומתייחסים לאני שלהם כמשהו מדהים. ה-"אני" של האדם באמת מדהים, אבל יש לקחת הכל במידה כי בסוף מי יודע מה יהיה? הרי בסוף... ומזל קשת קולט את זה. ומכאן הכיף שלו להתייחס לחיים כמו קרקס מוזהב עם המון אריות ופילים מזהב ששרים ורוקדים לפי הטריקים שלו. מזל קשת גם מת על סלבס ואנשים עם כוח ויודע מעולה להתחבר אתם. הוא גם, כמזל אש, יודע להתעצבן ולהכניס מלא אנרגיה שיוצרת מתח ועימותים. ואז להסתלק מהמקום. ולחזור עוד שבועיים, אם בא לו.

בנוסף, בגלל שהוא אחד מארבעת המזלות האחרונים (מספר 9 ודי קרוב לסוף), הוא גם נשמה מאוד מיסטית שמחוברת לוייבים פילוסופיים, גורו, מנטור, וואטאבר, רוחניות חזקה אבל אנרגטית ומוחצנת ולא שקטה או פנימית. הם מבינים שהמסיבה לא תמשך לנצח, אז לא חבל? צריך להספיק לחיות, ובעיקר, להנות! והכי חשוב, לתת הנאה לאחרים ולגרום לאנשים להתפעל מהם ומהקסם של החיים, כי הם הרי הטריקסטרים הכי גדולים, זה האושר שלהם. מעניין לדעת שאורי גלר וליאור סושרד, שני הקוסמים החשובים שיצאו מארצנו :) הינם מזל קשת. וגדול הקוסמים בכל הזמנים, הלא הוא הודיני, היה מזל טלה... אצל הודיני למשל הפעלולים והקסם היו יותר פיזיים (אמן ההעלמות) ומורכבים מבחינה טכנית. מזל טלה אלופים בדברים כאלה ויש להם גם את הגאונות של ההתחלה. אבל זה לא פוסט על מזל טלה....

אז מה הקטע עם תאומים? חשוב לדעת שתאומים הוא מספר 3 בגלגל וקרוב להתחלה. הגאונות של התאומים זה הדיבור. אין אף אחד שיכול להתחרות במה שהוא עושה במילים ודיבור. השכל פועל כל כך מהר שאפילו הוא לא עומד בקצב! וזה לא אומר שכל התאומים פיזיקאים או פילוסופים, ממש לא. יכול להיות כל נושא, העיקר שהוא יוכל לחשוב על מליון דברים במקביל, ללכת למיליון מקומות ועוד להגיע בזמן ולהכין ארוחת ערב לילדים. תאומים הוא מזל צעיר, ובניגוד לקשת הוא חסר מודעות ונטול פרספקטיבה "מבוגרת". דווקא החוסר החריף הוא המנוע מאחורי היכולת הפמנומנלית שלו לתקשר עם כל אדם/קהל/ קבוצה/דוב גריזלי...תאומים יודע לעשות נטוורקטינג כמו שאף אחד אחר לא. למעשה, הוא המציא את הנטוורקינג! אם הכיף של הקשת זה קרקס החיים, הכיף של תאומים זה לדבר על קרקס החיים. מבחינה מיסטית עמוקה, אותי יותר מעניין מזל תאומים מבחינת הנשמה. אבל למה?

כי...התאומים יוצר את המציאות בדיבור. הוא חושב ומדבר את המחשבה ואז מביא אותה לחיים! מה, אבל איך? נקח לדוגמא את דונלד טראמפ :) רגע אבל מי זה בכלל? טוב, אז נקח דמות אשכרה ידועה, לא כולם בעולם שמעו על דונלד הזה. אז נקח לדוגמא את הזמרת לאנה דל ריי. מה הקטע? היא לא ממש הצליחה כזמרת, אין לה קול או פורפורמנס משהו, ואחרי שעשתה סיבוב בגרינג' וילג' כזמרת, היא החליטה ליצור דמות. היא קראה לדמות לאנה דל ריי, הזמרת החדשה מאמריקה הנוסטלגית, ועשתה וידואים וינטג' מוזרים כאלה בהפוך על הפוך, של לאנה דל ריי. ואז מה? אז התחילו לדבר עליה, היא מוזרה ויפה כזו, והיא לא ספקה תשובות רק עוד שאלות; ואז לאנה דל ריי נוצרה. היא נוצרה באנשים שדיברו! היא נוצרה דרך השיחה של האחרים עליה ואיתה. ממש נוצרה כאילו! כמו שהקשת "נוצר" כשקהל של אנשים מסתכל על מה שהוא עושה ואומר "וואו"? ואז הוא מקבל אנרגיית חיים ויכול להחזיר אותה לקהל שאומר בתורו תודה וואו? התאומים נוצר מהדיבור של אנשים עליו, ומהדיאלוג עם האנשים האחרים. זה לא שיש לו זהות מוכנה איתה הוא בא לפגוש אנשים ולשמוע מה דעתם! אין, ולכן הוא צריך שאנשים ידברו. לתאומים יש תשוקה הכי חולנית בעולם לידע על כל דבר - אבל למה? כי הוא לא יודע מי הוא. ולכן הוא צריך שאחרים יגידו לו, שדברים שהוא עושה/מריח/מנגן/שומע יגידו לו, אבל גם הם לא יודעים, כי רק נוצרות עוד שאלות, וככה נוצרת לולאה. התאומים מייצג למעשה את לולאת המחשבה של האדם.

תכף נגיע לאלוהים...סתם, לא. נדבר רגע על מזלות מאזניים ודלי. למי שלא יודע, מדובר במזלות האויר האחרים. מה ההבדל? מאזניים ודלי הם מזלות מחשבה גאוניים, הרבה מדענים, הרבה לא יודעת מה...אבל הם מפקידים את בטחונם בחשיבה ובשכל. כמו שהאריה והטלה למעלה מגיעים עם בטחון רב מדי בעצמם (למעשה ב"אני"), הדלי והמאזניים בטוחים מדי בשכל שלהם וביכולות שלו. גם אם הם מבקרים את השכל ואת התיאוריות של עצמם, הם עדיין לכודים בשכל (לדוגמא: ניטשה, המבקר המודרני הכי חריף של השכל, או האפולוני, שאף פעם לא הצליח להשתחרר ממנו ולהתמסר לדיוניסי). התאומים לא לכוד במחשבה, הוא משתמש ושובר את המחשבה; כמו שהוא עושה למילים. התאומים כן עשוי להילכד בבעיה אחרת, והיא מרחב השפה. בגלל שהוא וירטואוז בשפה, הוא עשוי לחוות את החיים כמרחב שכולו לשוני. ולכן, הוא מנסה לשבור שוב ושוב את המחשבה של כל מי שמנסה להבין אותו, או משהו בכלל....דוגמא מוכרת? דונלד טראמפ, בוב דילן, המורה שלי לנהיגה מגיל 20 , ועוזריהם.

ברמה היותר עמוקה, תאומים בונה את האני דרך הדיבור והדיאלוג, ומכאן הוא חי את "אשליית האני", כיון שהוא הגיע מהמקום הכי מפחיד, כשאין אני, שלא יודעים מי אני. הוא יודע שהוא לא יודע מי הוא? אבל הוא לא יודע לנסח את השאלה. מישהו זוכר את הזחל מאליס בארץ הפלאות? לא במקרה הזחל נשף על אליס טבעות עשן כשהוא שאל אותה: 'who are you? את השאלה אחרים שואלים, והוא מדבר, והם שואלים, וככה נוצרת הלולאה. אותה לולאה מיתרגמת לקסם אצל הקשת שעומד מולו.

אם התאומים והקשת מגיעים למסיבה, הקשת יעשה קסם בקלפים שיפיל את כל הקהל, יעיף אותו מצחוק והנאה, יקרוץ, ישתחווה ויצא באלגנטיות. התאומים ידבר עם מישהו, ילך רגע ויגרום לאותו מישהו לדבר עם מישהו אחר עליו, ואז באינדוקציה לכולם לדבר עליו, ואז הוא ייעלם מהמקום למסיבה אחרת. בינתיים, כולם ממשיכים לדבר ולא יודעים למה? זה ההבדל בין שני המזלות.

האם תאומים וקשת הם ציר הידע או ציר הרשע? אולי גם וגם :) השניים האלה יכולים להנות מהחיים, בלי ספק. אבל תאומים מסוכן יותר ולכן מעניין. הדבר גם קרוב לצורת הבריאה בספר בראשית, אם מסתכלים רגע מהזוית הזו של ציר הידע. העולם נברא ב-10 מאמרות, כלומר בדיבור. אבל אבל, מה אלוהים ברא במאמרו קודם? את האור. אז הדיבור היוצר הלך יד ביד עם האש והאנרגיה של "האני", אי אפשר להפריד את הדיבור ולהתמכר לו, כי אנחנו לא חיים במישור שכולו לשוני. אנחנו גם לא יכולים להתמלא באגו כי האני שלנו לא שייך לנו במובן מסויים. וכמו שהאש נדלקת, כך היא תכבה... אלו שתי השגות שונות לאותו עקרון.