הערה על הממשל החדש ביחסו לרוסיה

רבים שואלים בתקשורת (ובאקדמיה), מה לו לדונלד טראמפ מלקק ככה לוולדימיר פוטין? האיש מאוהב? זה הממון הרב של פוטין (מדובר במיליארדר כבד עשרות מונים מממונו של טראמפ)? אני חושבת שכמו שקמפיין הבחירות של טראמפ לא הובן בדרכו אל הניצחון ב-8.11, כך הקמפיין הבינלאומי שלו ושל מקורביו, שהחל עם ליל הניצחון, לא מובן דיו כעת. אנסה להסביר, על פי עמדתי הצנועה והמחוייכת: המושג חברות אצל טראמפ שונה מזה אצל אנשים אחרים. בואו נתמקד באחת החברויות המתוקשרות שלו מהעשור האחרון: הקלינטונים. הנ"ל הוזמנו לחתונתו, הוא תרם להם כספים, ובילה לא מעט בשדה הגולף שלו לצד ביל קלינטון. בשעת הכושר, כשהצטרך, הוא ניצל את כל החברויות האלו לטובתו - פתאום הופעתם של הקלינטונים בחתונה הייתה עדות לקשרי הון שלטון בלתי נסבלים באליטה האמריקאית, כזו שצריכים להלחם בה והוא היחיד שמוכן לקחת צעד קדימה ו"לומר את זה כמו שזה". העמדה הזו אפשרה לו להרוויח נקודות על חשבון הילארי קלינטון כשהתמודד נגדה על הנשיאות. זו רק דוגמא אחת לקשר חברות שטראמפ הפוך על ראשו והשתמש בו לתועלתו בגמישות מעוררת פליאה.

אז מה עם וולדימין פוטין והרוסים? טראמפ יהדק את הקשרים אתם בעתיד הקרוב, תודות לשר החוץ הטרי שלו, רקס טילרסטון, שמכיר את האינטרסים הרוסיים היטב תודות לקשריו הכלכליים אתם בתחום הגז, טראמפ ידע מה לא ללחוץ אתו על פוטין כדי שזה ייתן לו שקט, אבל, חשוב מזה, מה הקווים האדומים של הרוסים כדי שבשעת הכושר, כשיהיה לו צורך ורצון לכך, יוכל לפגוע בהם באמת (או, כמו שאופייני לטראמפ - יאיים כי יפגע בהם באמת). כמו שציטטתי פה את מקיאוולי, או עוד חכם סיני עתיק: keep your friends close and your enemies closer.

בנוגע לחשדות לגבי פריצת האקרים רוסיים לחשבונות של בכירי המפלגה הדמוקרטית לצורך הטיית הבחירות. אני סבורה שיש בכך ממש. אבל מה זה משנה עכשיו? תכלס, מה זה משנה. כנראה שאי אפשר להמנע מהדברים האלה לגמרי. אז הדרך שהוצגה למעלה, הטקטיקה, עשויה להוכיח את עצמה יותר מכל מיני אמצעי הגנה מתוחכמים ששופכים עליהם מיליארדים ונפרצים על ידי האקרים עניים מרוסיה. הגנה מתקיפות סייבר היא צעד חשוב, אבל זו לא אסטרגיה. החלטה על קשרי ידידות למטרה מסויימת היא צעד אסטרטגי. זה נראה כמעט כאילו טראמפ קיבל איזו עצה מהנרי קיסינג'ר...בנוגוע לסין, שם הוא בטוח קיבל עצות מיועץ המדינה הזקן. נחיה ונראה, איך אומרים?

Fasten your seat belts, it's going to be a bumpy ride