4/2017

איך גילינו

את יודעת, הוא אמר לי ערב אחד, אנחנו יכולים לעבור לימים בטוחים.

פערתי מולו את עיניי בתמיהה.

לא במאה אחוז, ניקח טווח ביטחון, אבל באופן כללי. כי מקסימום אם ניכנס להריון, זה לא כזה נורא.



הוא אמר זאת לאור זה שהסכמנו טנטטיבית להתחיל לנסות. להתחיל, מתוך הנחה שייקח לנו בערך חצי שנה להיכנס להריון. זו נראתה לנו הערכה טובה לנוכח ממוצעים מהסביבה הקרובה. לא לגמרי השתכנעתי, אבל התחלתי לקחת חומצה פולית, למקרה ששלושה חודשים קדימה אהיה מוכנה בטעות.



יש לי מחזור סדיר, חשבתי, אני יכולה לדעת מתי הביוץ.

יום לאחר סוף הווסת יצא שקיימנו יחסי מין לא מוגנים ומיד לאחר מכן הודעתי לו שאני מעדיפה שיטות עם ודאות גבוהה יותר, לפחות עד שנהיה שלמים עם ההחלטה.

אמנם אמת שדרושה רק פעם אחת, אך עדיין היא צריכה להכיל מפגש בין ביצית- שבדיוק זרקתי החוצה מהגוף- לבין זרע- שלא יכול לחכות מעל שבוע לאחת חדשה. ובכל זאת.



כחודש אחרי הוא שאל אותי אם לא הייתי צריכה כבר לקבל. הסתכלתי על התאריך- אכן.

פעם אחת, עם מישהו אחר, נקרע הקונדום. לא לקחתי פוסטינור, ידעתי שלא אקלט. הווסת איחרה ביום-יומיים-שלושה ועדיין לא נלחצתי, ואחרי העבודה עשיתי בדיקה שהראתה תוצאה שלילית ולמחרת כבר קיבלתי.

הפעם, מרגע שהציע שאעשה בדיקה, ידעתי מה תהיה התשובה שלה. דחיתי אותה בשבוע, מנסה להתעלם, ולבסוף הפסים הופיעו בדיוק כפי שציפינו להם, ברורים ולא ניתנים לפרשנות. למחרת בדיקת הדם אישרה זאת, כשהרופאה שלי מתקשרת אליי אישית להודיע לי על פירוש התוצאה ועל מה לעשות הלאה.



ידעתי מה לעשות הלאה. קבעתי תור לוועדה.



באולטראסאונד- נדרשים לבוא עם אחד לוועדה- ראו סממן שיכול להיות אולי שק הריון, אבל מי יודע. לרגע שקלתי לדחות את הדיון, כדי שאוכל לעשות בדיקה נוספת ובינתיים תהיה לי התקווה שזה כלום ויתנדף לבד, אך הרופא סיפר בעליצות איך עוד שבוע כבר יראו ממש שק חלמון. לא היה עובד מרפאה- אחים, רופאים וטכנאי רנטגן- שלא שאל אותי אם אני נשואה כשבאתי לשם, ומיד אחר שאל אם ההריון רצוי. רציתי לכסות אותם לחלוטין בסטיקרים בלתי-ניתנים להסרה האומרים "גם אני טוחב חוטמי" או "היה עסק חברך חביב עליך כשלך" או "I should mine my own fucking bussiness". אך לא היו לי סטיקרים כאלו, אז שתקתי.



בזמן עד לוועדה, יכולנו לחשוב. יצרנו לוח זמנים, מתי הלידה ומה צפוי לקרות לנו עד אז- הוא עם סיום המאסטר והתחלת הדוקטורט? העבודה? אני אמורה להקדיש את השנה הזאת למחקר כדי לא למשוך בטעות לשנת לימודים נוספת.

הוא היה לחוץ ואמר שזה לא מסתדר עכשיו בכלל. הודיתי באמת- זה לעולם לא יסתדר לי. לא יהיה זמן בו אגיד, הו, עכשיו בדיוק מיציתי את תחושת העצמי ואני רוצה להיות כרוכה אחרי יצור אחר שידרוש ממני את כל משאביי ויותר.

אבל אנחנו נרצה תינוק, הוא אמר.

הסכמתי, כי ידעתי שהוא אכן ירצה תינוק ואני אכן רוצה באושרו.

וזה לא קצת מטופש להפיל עכשיו כדי להיכנס להריון בעוד חצי שנה?

אוהו.





אז ביטלתי את התור.