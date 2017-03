3/2017

זה כבר הפך למסורת.

כמו האנשים שאני מדבר איתם רק פעם בשנה כשיש להם יום הולדת, כך גם הבלוג שלי (השד יודע איך ישראבלוג עדיין קיים) הפך למקום אותו אני מעדכן רק בפעם בשנה.

אז, היי, בלוג יקר, ב-9 למרץ חגגת 12 שנים. תריסר. תבנית ביצים. שבטים. בת מצווה אם היית בלוגית. מה כבר ניתן לאחל לבלוג שפעם כתבתי בו הכל?

את האמת, תכננתי לכתוב פה איזה פוסט ארוך, כבר עברו לי הרבה מילים בראש, על איך אני אנסח את הפוסט היעני קאמבק שלי לכתיבה בבלוג הזה, אבל החיים קרו, והחיים לא נותנים לי יותר מדי זמן לכתוב תכנים ארוכים בבלוג. חוץ מבעבודה. בעבודה אני כל היום כותב תכנים ארוכים.

אפשר לומר שהידרדרתי, אני לא זוכר מתי הפעם האחרונה שבאמת כתבתי משהו מעומק לבי (חוץ מברכות היום הולדת להדס), אני לא זוכר מתי הפעם האחרונה שכתבתי משהו שחרג ממגבלת ה-140 תווים של הטוויטר. זה דור אינסטנט, דור שלא קורא, דור שלם שקורא סטטוסים מחורבנים כמו שלי בפייסבוק, וזה השפיע עליי. אני קורא פחות ספרים, כותב פחות, ואני די בטוח שיש לי פה איזו שגיאת כתיב איפשהו (אל תחפשו, לא שמתי אחת בכוונה בשביל פאנץ').

זה נחמד, ת'אמת, לכתוב בלי תכנון. פשוט לתת למחשבות לזרום ולחרבן על המקלדת את מה שהמוח שלך מסוגל להפיק באותו הרגע. עכשיו חצות, ה-21.3, ות'אמת שזה בדיוק 12 ימים מאז שהבלוג חגג 12 שנים, ויש פה איזו סמליות כזאתי שקשורה למספר 12 שעוד לא הצלחתי לפענח. אבל בדיוק עכשיו סיימתי לכתוב איזה משהו. לא לעצמי, ולא לכם, כמובן. לנדל"ן. כשאתה נרשם לקורס קופירייטינג אתה חושב שכל היום תהיה הבא שיטבע את Just Do It או Think Different ובסוף אתה מוצא את עצמך מוכר חלום נדלני עם טקסט משעמם לאנשים משעממים שמחפשים איזה פרויקט יוקרה כן-בטח איפשהו. מזל שזאת לא העבודה העיקרית שלי, הקופירייטינג הזה.

אין לי מושג מי הולך לקרוא פה, אין לי מושג מה הולך לקרות הלאה. ת'אמת, זה נחמד הכתיבה הזאת. גם פה פחות ישפטו אותי מהפייסבוק. פה אני לא סופר לייקים ועוקבים (אבל אתם מוזמנים לעקוב, אני מצחיק מדי פעם) ופה לא אכפת לי אם מישהו שכותב כמו עילג חסר יצירתיות ומקוריות מצליח. ישראבלוג לא מעניין אותי, ואולי זה יתרון.

אין לי מושג מה באמת רציתי לומר. סתם רציתי לראות אם אני יכול לכתוב משהו אקראי תוך 10 דקות. הצלחתי. תודה שהשתתפם בניסיון, 2 קוראים שיגיעו לכאן במקרה. או אולי אלו שאשלח להם לינק. מי יודע. קצת מביך, פתאום יעברו על כל ההיסטוריה פה ויגלו כמה בתול הייתי.

אבל בינתיים, זהו זה,

שיהיה לך המון מזל טוב, בלוג, עד לשנה הבאה. אם לא יסגרו את השאלטר על ישראבלוג עד אז.

פיס אאוט.

חן.