1/2017

be careful what you wish for, או סיכום השבועות האחרונים

כבר בתחילת העבודה שלי במקום העבודה הנוכחי, לפני כמעט חמש שנים (לא להאמין שאני מחזיק בעבודה באותו מקום תקופה כל כך ארוכה), הקסים אותי הרעיון שיש אנשים שעובדים כאן, שמתוקף תפקידם הם נוסעים למקומות שונים בארץ כדי להדריך לקוחות במשרדיהם. מתחילת העבודה שלי, שאפתי להידמות להם, ולהגיע יום אחד להיות אדם שזה מתפקידו. בתקופה מסויימת, אפילו הייתי ממש במצב של כעס על הממונים עלי, כשנפתחה האפשרות הזאת ולא רצו לתת לי אותה, למרות שחשבתי שזה "מגיע" לי. מאז, הרבה דברים עברו, והרבה השתנו. כבר לא הרגשתי את הצורך הזה, להיות זה שיוצא לפגישות עם לקוחות, והתחלתי לראות את הצדדים הפחות נוחים בנסיעות ברחבי הארץ. מרבית ההדרכות ללקוחות ניתנות באופן טלפוני, ובזה אני לוקח חלק פעיל, ואפילו פעיל מאד, ובכלל המעמד שלי טוב משהיה אי פעם, גם בלי הדברים הללו, כך לפחות אני מרגיש. לפני כארבעה חודשים, התאריך העברי היה בר"ח אלול, והתאריך הלועזי היה אם אינני טועה ה04/09, אבל התאריך הלועזי המדוייק לא באמת משנה, הייתה הפעם הראשונה בה בכל זאת יצאתי להדרכה במשרדי לקוח. בתכנית המקורית הייתה אמורה להעביר את ההדרכה הזאת עובדת אחרת, שעשתה כמה וכמה הדרכות במשרדי לקוחות קודם לכן, אבל היא התעקשה באותו יום לקחת יום חופשה, בשל תחילת שנת הלימודים של הילדים שלה. לא שינתה דבר העובדה שעוד הרבה קודם גם אני ביקשתי יום חופשה באותו תאריך (כיוון שזה היה ר"ח אלול, וכידוע לקוראי הבלוג הוותיקים, אני נוהג מדי ר"ח אלול מאז שחרורי מהצבא לעלות לתפילת שחרית בכותל ולאחר מכן לטייל בירושלים), ובסופו של דבר לאחר דין ודברים ביני לבין המנהלים, סוכם כי אסע לירושלים בבוקר כהרגלי, אבל אצא משם בשעה מוקדמת כדי להגיע להדרכה במשרדי הלקוח בתל אביב בשעת צהריים. ההדרכה אז הייתה סבירה, אבל לא חשבתי שיהיה מדובר בעניין קבוע יותר מזה. מספר שבועות לאחר מכן, שוב נשלחתי להדרכה במשרדי שני לקוחות באותו יום, כיוון שמי שהייתה אמורה להדריך הודיעה על מחלה. עוד שבוע או שבועיים לאחר מכן, נסעתי להדרכה נוספת במשרדי לקוח, גם אז אם אינני טועה לאחר שהמדריכה הקבועה הייתה חולה או אחד מהילדים שלה היה חולה. ואז הגיעו השבועיים של לפני שבועיים והשבוע שעבר. כבר לפני כחודש, הודיעו לי כי בתאריך ה-22/12 אני אמור להעביר הדרכה גדולה למדי בירושלים. בהתחלה דווקא שמחתי, גם בגלל ההזדמנות להגיע לירושלים, במיוחד כאשר הבנתי שמדובר ביום חמישי בשבוע. הסיבה שהוחלט שדווקא אני אסע להדריך הייתה שההדרכה כללה חלק שאותה מדריכה קבועה לא מכירה. לאחר מכן, התברר לי שנקבעו לאותו שבוע הדרכות נוספות, כך שבימים שני, שלישי וחמישי של אותו שבוע נסעתי להדריך לקוחות, וכן נקבעו הדרכות נוספות לימים ראשון ושני של השבוע שלאחריו (השבוע שעבר). כמובן שלפני ואחרי אותן הדרכות הייתי אמור להיות בעבודה השגרתית במשרד ובמענה הטלפוני ללקוחות. וכך, ביום שני לפני שבועיים, לקחתי רכב שנשכר על ידי החברה שאני עובד בה, ונסעתי לראשונה מבין ההדרכות, ביישוב ערבי בצפון. ה"נחמה" היחידה שהייתה לי, היא שהנסיעה לשם אפשרה לי להיכנס בדרך לבית העלמין בו קבורים סבי וסבתי מצד אבי, מה שאפשר לי להיכנס לשם ו"לבקר" את קבריהם, דבר שלא יוצא לי לעשות יותר מדי, בהיותם בצפון ובהיות ימי הזכרון לפטירתם ימי עבודה. ההדרכה עצמה עברה בצורה סבירה, מלבד העובדה שמדובר ביישוב שבו אין שמות רחובות מסודרים ולקח לי הרבה מאד זמן למצוא את המקום הנכון וגם זה רק לאחר שקיבלתי הסברים ועזרה מפתיעה ברמתה מתושב אחר של המקום. ביום שלישי, לאחר שהייתי בעבודה עד הצהריים, יצאתי להדרכה במשרד לקוח אחר, הפעם בעיר במרכז הארץ. ביום רביעי באותו שבוע הייתי בעבודה במשרד כרגיל, ביום היחיד בשבוע ההוא שבו הייתי בעבודה כרגיל. ביום חמישי, נסעתי כמסופר לירושלים. גם שם היה לי סיפור שלא קשור לעצם ההדרכה שהעברתי, ואולי בהמשך אספר עליו. ביום ראשון, הייתי אמור לנסוע לאותו יישוב ערבי, לאותו לקוח שאצלו הייתי בשבוע הקודם. הפעם הפגישה לא הצליחה, ובדרך חזרה, כשרציתי לצאת מהיישוב, הפעלתי את אפליקציית WAZE. האפליקציה הובילה אותי בדרכים מסודרות חלקית בלבד, והגעתי לשלב כלשהו שבו לכאורה הייתי אמור להמשיך ישר, ולא ראיתי שיש כביש שמצטלב עם הכביש בו נסעתי, ורכב שבא בכביש המצטלב התנגש בעוצמה ברכב בו נסעתי. לי ברוך ה' לא קרה דבר, אבל הרכב ניזוק באופן די קשה. לאחר מספר שעות שבהן המתנתי לחילוץ, הביאו לי בסופו של דבר רכב חלופי ויכולתי לנסוע בחזרה הביתה. ביום שני בשבוע שעבר, נסעתי ללקוח בעיר סמוכה למדי למקום העבודה, אמנם יצאתי מהעבודה וחזרתי, אבל אז העדפתי לנסוע באוטובוס ולא ברכב שהועמד לרשותי, וחשבתי שבזה הסתיימו הנסיעות שלי ללקוחות. בסופו של דבר התברר שביום חמישי שעבר נוספה הדרכה נוספת, וכך ביום חמישי נסעתי שוב לפגישה עם לקוח, הפעם בעיר גדולה למדי בצפון, מה שעבר בקלות יחסית. ועכשיו חזרתי למשרד לעבודה שגרתית, לפחות בזמן הקרוב.

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי , 4/1/2017 10:11







כינוי:

בן: 35