פולניות נהנות פחות

קצרה היריעה. אבל באמיתי.

התכנון היה לכתוב פוסט מגה-ארוך, האמא של כל הפוסטים הארוכים- ואתם יודעים שזו המומחיות שלי, אבל מעבר לזה שקצרה היריעה- קצר גם הזמן. זו תקופה מהעמוסות בחיי, ובאמת שגם את השעה (על השעון) הפנויה הזו בקושי הצלחתי להקריץ. אבל יש הרבה מה לספר ואני לא יודעת מאיפה להתחיל.

אז נתחיל מהאוף טופיק. למה מהאוף טופיק? כי הוא הסיבה המרכזית לדחיפות שלי לכתוב דווקא עכשיו, כי המומנטום דוחק. מעבר לזה, הוא גם, למיטב זכרוני, נושא שעליו טרם סיפרתי לאף אחד מאנשי הבלוגספירה, גם לא לאלו היקרים והמקסימים, שבמהלך התקופה שעברה מאז הפוסט האחרון שלי, יצרו איתי קשר, התעניינו, שאלו ובדקו לי דופק. אז, קודם כל, זה המקום להביך את עצמי ולצאת פאתטית ומגזימה- ולהגיד תודה. שימחתם אותי קצת. ונעבור לענייננו. כן, לא חסרים נושאים לדבר עליהם. וגם את הפערים מהפוסט האחרון לא תהיה לי ברירה אלא להשלים. אבל כרגע, אין לי פנאי ללהג על ההתפתחויות האחרונות ביחסיי עם האקס, ויש התפתחויות, כי יש נושאים בוערים יותר. וכדי שתוכלו להבין במה מדובר ומה הדחיפות, הואילו בטובכם להצטרף אליי למכונת הזמן המאולתרת שלי, ולחזור איתי אחורה שנה וחצי-אפעס-שנתיים ככה.

הימים ימי נחת ושלום ביני לבין האקס שלי. מי בכלל חשב על בגידות ופרידות אז פפפ. באותה תקופה גרתי אצלו, ובמקביל, אחי החליט שהוא יוצא לחופשה בחו"ל. אממה, לא סתם חופשה. הוא טס לו בגפו למדינה כלשהו ששמה נשמט מזכרוני אבל הוא גם לא רלוונטי כרגע, ושם הוא פגש קבוצת אנשים, שכל אחד מהם, ממש כמוהו, הגיע ממדינה אחרת בעולם. הם לא הכירו קודם לכן, ונפגשו באותה מדינה במטרה לטייל ולנסוע למדינות שונות ביחד. ושם הוא פגש אותה.

אני זוכרת את הפעם הראשונה שהוא כתב לי עליה. על כמה שהיא מדהימה, כמה כייף לו לדבר איתה, כמה הוא נהנה לבלות איתה, כמה הוא מתחבר אליה יותר מלכל אדם אחר בקבוצה. והנורה נדלקה לי, אבל מייד מיהרתי לכבות אותה. כי אין מצב. כי היא לא יהודיה. כי היא מבוגרת ממנו בהרבה. כי יש לה ילדה בת 14. כי הוא לא יעשה את זה לאמא שלי.

אני יודעת שמקריאה בבלוג שלי זה לא ניכר. גם כמעט ולא כתבתי על זה, ובטח שלא בפירוט הנדרש, אבל אני באה ממשפחה מסורתית. כל הילדות שלי הייתי מאמינה אדוקה, הלכתי לבית הכנסת בקביעות בכל חגי תשרי מגיל אפס, צמתי ביום כיפור צום מלא מגיל 5, שמרתי כשרות עד לרמת ההפרשים בדקה, אפילו חבוי בהיסטוריה האפלה שלי איזה ויכוח תיאולוגי עיקש בכיתה א' עם ילד מהכיתה שהבין כבר אז את מה שאני הפנמתי רק שנים אחר כך. תהליך ההתרחקות שלי מהדת החל כמה שנים לפני שאבא שלי נפטר, למרות שאנשים מתעקשים לקשר בין שני המאורעות. אבא שלי ידע שאני זונחת את הדת, זה הכאיב לו, אבל הוא הבין שאני הופכת לאדם בוגר ועצמאי ולא ניסה למנוע ממני לבחור את הדרך שלי. במהלך השנים, ובהשפעת מידע שנחשפתי אליו ובשילוב עם החשיבה הביקורתית שלי, הגעתי לסטטוס הנוכחי שלי (שגם הוא לא בהכרח סופי) שבו אני מגדירה את עצמי כאתאיסטית. עכשיו, לאתנחתא הזאת יש פואנטה. אני היחידה מבין המשפחה המצומצמת שלי שזנחה את הדת. אחי, ובעיקר אמא שלי, עדיין מאמינים ומקפידים לשמור על כל אותם עקרונות שקיימו בזמן ילדותי. ההתרחקות שלי מהדת, מן הסתם, פוגעת באמא שלי, אבל היא כבר למדה לא לצפות ממני ליותר מדי. מדי פעם היא מנסה להיכנס איתי לויכוח ולשכנע אותי שאני טועה, אבל בדיוק כמו בויכוח בנושא הילדים, אף צד לא יוצא משוכנע.

העניין הוא, שבעוד אני הייתי הכבשה השחורה מהבחינה הדתית, וההשקפות האלהוריות- אחי היה תמיד, ולא רק מהבחינות האלו, הילד המוצלח שמסב נחת. ערך את הסדר בפסח אחרי שאבא שלי נפטר, צם למהדרין בט' באב, וגידל זקן ארוך לו עד ברכיים במהלך ספירת העומר. לאף אחד לא היה ספק שהוא זה שיחזיר את כבוד המשפחה ויישא כלה כשרה ואקדמאית וישריץ עדר שיסייע לגידול הדמוגרפי, כדת משה וישראל.

ואז ההודעות האלו.

העליתי אז את חששותיי בפני האקס שלי, שמייד נזף בי.

"מה אכפת לך עם מי הוא ייצא, כל זמן שהוא מאושר?" הוא זעם, "תשמחי בשבילו. היא בטח מילפית". ואני הרגשתי פתאום נורא עתיקה ולא ליברלית. באמת מה אכפת לי. מנפנפת לכל עבר בססמאות נונקונפורמיסטיות, מדברת על הדיכוי שאני חווה כאלהורית, על זה שאנשים לא מבינים שזו בחירה, וזה מה שעושה אותי מאושרת (סורט אוף)- אבל מתקרנג'ת אל מול המחשבה שאחי הקטן, העולל הזה, ישתדך לו עם איזה סבתא גויה אחת, שמה לה ולו, והרי הוא ראוי לטובה בבנות הארץ. ואז, נחרדת לאור צביעותי, מיהרתי לשים את ההירתעות בצד, ולנסות לפרגן. ולא הצלחתי. ואז הבנתי למה אני לא מצליחה. זאת בכלל לא אני. זאת היא, שמדברת מתוכי. זאת היא, שעומדת לנגד עיניי, ומזכירה לי, שלכל בחירה שלו ושלי יש השלכות. שהחיים שלנו הם אף פעם לא באמת שלנו. שלהיות צאצא זו אחריות.

"נו טוף," גיחכתי, "סתם אני סועדת סרטים, כולה ידידה".

כעבור חודש הוא חזר לארץ. אני, כאמור, גרתי אז אצל האקס, אז לא הספקתי לחוות את הנוכחות שלו. כמה חודשים עברו, ופתאום בשיחת טלפון אמא שלי מודיעה לי שהוא שוב נוסע. "לאירלנד, עם ההיא שהוא הכיר בטיול ההוא", ואני, נדהמת מהטון הרגוע שבקע מהפלאפון, תוהה אם בעצם השליתי את עצמי, אם זאת בכלל אני הצבועה, המיושנת, החרדתית, הרי, עם באזובי הקיר לא נפלה שלהבת- מה תגיד הארזית הבוערת מפרימיטיביות הזאת? בטח היא באמת רק ידידה, התעקשתי. אמא שלי לא כזאת מגניבה.

לאחר שהוא חזר מהטיול איתה, התחילו שיחות סקייפ יומיומיות עד השעות הקטנות של הלילה. אמא שלי, שטכנולוגיה ואנגלית הן ממנה והלאה, לא ידעה לפרש את תוכן הדברים, אבל אני- במקרים בודדים שיצא לי לבקר בבית שלה ולהיות נוכחת לאותן שיחות- שמעתי היטב את הצחקוקים, את טון הדיבור הנלהב, את נסיונות השמירה הקנאית על פרטיות ואינטימיות- ונצבט לי קצת הלב. וכעסתי על עצמי. ואם כן? אז מה? אבל אז נזכרתי בשוויון הנפש שלה. משהו פה לא מסתדר.



כעבור זמן מה הוא עבר לדירה משלו, ואני באתי פעם לביקור אצל אמא שלי כשהוא כבר לא גר שם. אזכור אקראי וסתמי של שמה של אותה ידידה, גרם לי להעז ולהכנס אל תוך גוב האריות. "תגידי, מה בדיוק קורה בינהם?" שאלתי בחשש. "שמתי לב שהוא מדבר איתה הרבה בסקייפ, והוא טס איתה אז לאירלנד.." "כן, גם אותי הוא הדאיג," היא נאנחה, "וגם שאלתי אותו לגבי זה. אבל הוא ישר אמר לי 'אמא, נראה לך? היא לא יהודיה! והיא מבוגרת ממני! ויש לה ילדה! וכאילו זה לא מספיק-" היא חתמה את הסריה בקלף המנצח- "היא גם לסבית!"

הופה וחצי.

נו, אז למה לא אמרת? כל ההתפעלות ממנה ואף מילה על נטיות מיניות? המאמנת כושר שלי חשפה את המידע הלא רלוונטי הזה בפניי בפעם הראשונה שפגשה אותי! לא נורא, no harm, no foul, העיקר שהתקוות של אמא לכלה יהודיה ונכדים נימולים טרם נגוזו.



וכך עברו הימים, עד שיום אחד הגעתי לעוד ביקור אצל אמא שלי.

"חדשות משמחות!" היא נופפה בטלפון באושר, "הוא התקשר עכשיו וסיפר לי, שהידידה הזאת שלי מדרום אפריקה סידרה לו תפקיד בתור עוזר של המקביל לשופט בית המשפט העליון בדרום אפריקה! הוא עומד לטוס לשם למבחנים! תתקשרי אליו עכשיו להגיד לו בהצלחה!" התרגשתי בשבילו. ועם זאת, משהו נראה קצת מסריח. למה הוא צריך לטוס עד לשם על חשבונו בשביל מבחנים, שלא בטוח שיעבור, ואחר כך לחזור לארץ ולחכות לקבל את התשובה? הנחתי שאמא שלי לא הבינה טוב, והוא כנראה כבר התקבל ורק עושים לו איזו חפיפה או משהו בסגנון. נכנסתי לחדר והתקשרתי אליו. "נו, אז שמעתי שמגיע לך מזל טוב!" "הממ.. אמא ליידך?"

"לא.."

"אוקי. עכשיו אני אספר לך את האמת".

כן, הוא טס לדרום אפריקה. וטכנית, הוא "יעבוד" שם, בהתנדבות, מול שופט. אבל זאת לא מטרת הנסיעה המרכזית. הוא נוסע כדי לגור איתה. כדי לראות אם הם יכולים לנהל מערכת יחסים רצינית בפרק זמן ממושך ולא רק כמה חופשות קצרות. הוא נוסע כדי לראות אם זה מספיק משמעותי כדי שהוא יעזוב את החיים שלו כאן ויעבור לגור איתה שם.

הרגשתי משותקת לכמה שניות. כל המידע התערבב לי בראש, סותר את עצמו ומתכחש לעצמו. לא ידעתי מאיפה להתחיל, לא ידעתי כבר מה נכון ומה לא, הלב שלי דפק בטירוף והמחשבות רצו. כמה שהתכוננתי לסנריו הזה, לא הצלחתי להכיל אותו במציאות. "אבל.. אבל.. אמא אמרה לי שהיא לסבית.." גמגמתי. "זה.. מסובך... אני אמרתי לה את זה בעיקר כדי שתרד ממני". פתאום כעסתי, ולא הבנתי למה. כעסתי שהוא הסתיר ממנה, אבל כמה דברים אני מסתירה ממנה בעצמי? כעסתי שהוא שיקר לה. כעסתי שהוא שיקר לי. בתוך כל הכאוס הזה, הבנתי פתאום, שהתפקיד שלי עכשיו הוא לתמוך בו, לשמוח בשבילו, לעזור לו. והיה לי קשה. כל מה שיכולתי לחשוב עליו זה על איך הוא מקריב את החיים שלו כאן בשביל האישה הזאת, על הצעד הדרמטי הזה שהוא עושה, ובעיקר- על איך שזה ישפיע על אמא שלי.

"מתי תספר לאמא?" שאלתי. הוא נאנח. "אני לא יכול עכשיו. היא לא תקבל את זה טוב. אני רוצה לראות קודם אם זה רלוונטי בכלל לספר לה. אני אסע לחודשיים בתור התחלה. יכול להיות שזה בכלל לא יילך, ואז אין מה לספר." "ואם זה כן יילך?" "אז.. לא תהיה לה ברירה והיא תהיה חייבת לקבל את זה".

עכשיו, אני אעשה הפוגה קצרה, כי אני מרגישה שאני מתארת את כל הסיטואציה באובר דרמטיות, ואולי לא לכולם ברור למה. זה כי אתם לא מכירים את אמא שלי.

אמא שלי היא אישה לא פשוטה. כבר שתי פגישות שלמות אצל הפסיכולוגית שלי נסבו סביבה, וזה בלי לדבר על כל האזכורים המשניים שלה בפגישות אחרות. מעבר למכלול המאפיינים שמרכיבים את האופי הבעייתי שלה, מה שלרוונטי בהקשר הזה הוא שהיא היסטרית וחרדתית מאוד. זה, בשילוב העובדה שהיא מאוד מיושנת בהשקפת העולם שלה, ולא מוכנה לקבל שום דעה ששונה משלה, הופכת אותה לאדם שמגיב בצורה מאוד קיצונית לסיטואציות שמנוגדות למה שהוא מגדיר כנכון וראוי. אני אתן לכם דוגמא מינורית כדי להמחיש את רמת הדרמטיות- כשאנחנו מתארחים, כמו בכל שנה, בבית מלון לסדר פסח, ובזמן שהחזן של המלון מקריא את ההגדה, אנשים בשולחנות אחרים מדברים ועושים רעש ומפריעים לה לשמוע, היא צועקת עליהם. אם המלצרים מתחילים להגיש לשולחנות, ועדיין לא הגיעו לשולחן שלנו, היא קמה ומתחילה לריב עם ההנהלה ולעשות מהומה. כשאני ואחי מנסים להרגיע אותה, היא צועקת עלינו, ואז מתחילה לבכות בהיסטריה. כזה. לא. אני לא מנסה לעשות שיימינג לאמא שלי. ממש לא. למעלה מ-10 שנים שהבלוג הזה קיים הצלחתי להימנע מתיאורים מפורשים של ההתנהגות הקיצונית שלה, גם כשזה בא על חשבון הבריאות הנפשית שלי. זה לא קל להתמודד עם זה, וזה רק קצה המזלג. אבל כרגע אני מוצאת את עצמי במצב בו אני נאלצת להשתמש בתיאורים האלו כי זו הדרך היחידה שלי להמחיש את הפוטנציאל ההרסני של תגובה שלה לגילוי שאחי מנהל מערכת יחסים עם אישה לא יהודיה שמבוגרת ממנו בהרבה שנים, ושיש לה כבר ילדה גדולה. בכל מה שקשור לדת- אחי היה העוגן שלה. כשהיא התייאשה ממני- היא ידעה שהיא יכולה לסמוך עליו. ואני מודה, שגם אני העמסתי עליו את האחריות שאני לא רציתי לשאת. אני לא רוצה להתחתן- אבל, היי, יש את אחי! אני לא רוצה ילדים- אבל, היי, אחי יארגן לך מכולות של נכדים as far as the eye can see! וזה היה כזה ברור שהוא יספק את הסחורה. הרי הוא הילד הטוב. הוא לא כמוני, פורק כל עול. הוא עשה תמיד את מה שנדרש ממנו. למד משפטים. קיבל מצטיין דיקן. עבר לגור לבד לפניי. רק בנושא הזוגיות קצת התעכב, אבל, שוין, זה פאק של המשפחה, גם אני הייתי late bloomer. ואמא שלי שמה כל הזמן עוד פתק ועוד פתק בכותל, קוראת פרקי תהילים, ומתפללת שימצא כבר זיווג הגון. "אולי עכשיו בדרום אפריקה, הוא יכיר מישהי נחמדה בקהילה היהודית שם," היא מרשה לעצמה לפנטז, ואני מחזיקה את עצמי ונושכת שפתיים. אחי ביקש ממני לא לספר, וגם אם לא היה מבקש, אני לא יכולה לעשות לה את זה בעצמי. הוא נסע, והיא כל כך שמחה, ואני, חוששת, כמעט מקווה שזה לא יילך, אבל לא רוצה להיות הזאת, והרי אני רוצה שהוא יהיה מאושר. חזר כעבור חודשיים, ואני לוקחת אותו לשיחה פרטית בחדר שלו.

"נו?" "טוב לנו ביחד. אני מתכנן לעבור לגור שם איתה".

אבל מה עם אמא? היא לא תעמוד בזה! "את לא באמת מצפה שאני אעצור את החיים שלי בשבילה! למה לך מותר לא להביא ילדים והיא תצטרך להתודד, אבל אני צריך להקריב את האושר שלי בשבילה?" והוא צודק, אני יודעת שהוא צודק, ואני צבועה, אבל התקווה האחרונה שלה להגשים את חלום הנכדים שלה עומדת להיעלם, ואם לא יהיה לה את הדבר הזה להיאחז בו, אני באמת פוחדת..

והוא מספר לי שהוא דיבר עם ההיא על כל הנושא. על אמא שלי. והיא, אתאיסטית גמורה, הציעה להתגייר גיור רפורמי "רק בשביל הפורמליות". "נו, אמנם גיור רפורמי לא הכי נחשב בעיני אמא, אבל אולי זה ימתיק את הגלולה כי הנכדים יהיו יהודים"

"זהו.. שלגבי זה.." "מה עכשיו? אל תגיד לי שאתה גם כמוני?" נדהמת מהעמדה התקיפה שאני נוקטת בה פתאום אל מול האופציה לבחירה אלהורית. פה הוא התחיל לגמגם ולא ממש הבנתי. אמר שלא בדיוק, אבל בערך, ילדים זה לא ממש אופציה, היא כנראה לא ממש רוצה עוד, והוא, כך נראה, די זורם עם זה. זה עצבן אותי. מה יש לכם, גברים מאוהבים, שאתם מוכנים לוותר על העקרונות החשובים שלכם בשם האהבה? כן, רומנטיקה זה יפה ושיט- אבל מה עם קצת פרקטיקה?? האם הוא מוותר על ילדים למענה, או שהוא לא רוצה בעצמו ומתבייש לומר? יש לי סחרחורת. אבל יותר מכל, אני פוחדת. נורא. הוא חזר אז לשבועיים, ונסע שוב. הפעם לחודש. כשיחזור, הוא הודיע, הוא יספר לה.

והיום הזה הולך לקרות ביום רביעי הקרוב.

עכשיו אתם מבינים את הדחיפות? עכשיו אתם מבינים למה שום נושא אחר לא היה ראוי לפוסט הזה?

ביום רביעי הוא נוחת ביום חמישי זו האזכרה של אבא שלי ביום שישי יום הולדת 30 של אחי (אנחנו יוצאים למסעדה לחגוג לו במוצ"ש) ואחרי שנעבור את כל המסכת הזו, שאין להפריע לה, הוא יאזור אומץ ויספר לה.

כן, היא כל כך נרגשת. "הוא חוזר!" ו"יומולדת 30!" מתכננת בלונים ואפילו רצתה להזמין מקומות באולם האירועים שבו ערכנו את הבת מצווה שלי (facepalm) לא חושדת בדבר לא יודעת בכלל מה מחכה לה איזו מכה הבן האהוב שלה הולך להנחית עליה, איך הוא הולך לקחת ממנה את התקווה האחרונה שלה, כי הוא בסך הכל רוצה להיות מאושר.

בנים גידלתי ורוממתי גם בנות ואכזבה אחר אכזבה אכלתי מהם.

כשאני והאקס נפרדנו, זה היה מין טסט לכל ההתמודדות שלה עם הסיפור הזה. ספוילר- הטסט לא עבר בהצלחה. היא לקחה את הפרידה יותר קשה ממני, בכתה בלי סוף, לא יכלה להכיל את זה.

דבר כזה..

אם אתה בכל זאת קיים בבקשה, תעזור לה להתמודד עם זה. בבקשה, תגרום לי לטעות בגדול, תן לי לפרש לא נכון 32 שנה של אמהות, של היכרות, למד אותי לקח בשיפוט מוקדם, תראה לי שהיא הכי ליברלית ומגניבה שבשבילה הכי חשוב זה האושר של הילדים שלה, גם אם הוא לא לפי הסטנדרטים שלה, ונכון שבמקרה שלי היא מתנגדת ונלחמת, אבל אולי פה זה יהיה שונה, אולי פה היא פשוט תשמח.

הלוואי

שהייתי קצת יותר תמימה.

