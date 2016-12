פולניות נהנות פחות

12/2016



אני כבר פוחדת לדבר. מאדם רציונאלי וסקפטי בהתהוות אני הופכת בתקופה האחרונה לחרדתית כאחרונת משליכי המלח והנוקשים על עץ, ולא באשמתי. כשהיו לי מגוון מיחושים ובעיות רפואיות כשהתחלתי להתאמן בחדר כושר, והעליתי תהיה שאולי זה סימן שעליי להפסיק- ובכל זאת לא הפסקתי- הבעיות עברו, אבל עכשיו מדובר בתופעות בקנה מידה יותר משמעותי, והן מתרחשות בזו אחר זו.

הרי בפוסט שעבר כתבתי על קצה המזלג על הבעיות בזוגיות ביני לבין החבר שלי, והתמקדתי בעניין ה"גירוש", נקרא לזה, מבית ההורים שלו והוידוי שהוא בעצם בכלל לא רוצה לגור איתי בתקופה הקרובה, שמאלצים אותי למצוא לעצמי דירה לעצמי- שעדיין לא מצאתי, אגב. ובפוסט שלפניו שיתפתי אתכם בלבטים שלי אם לעזוב את מקום העבודה שלי- בלי שום תוכניות באופק, אבל עם סיכוי להיות קצת יותר קרובה לאושר, והתייעצתי אתכם לדעתכם. וכשכתבתי אותו, כמו כשכתבתי את זה שאחריו לא חשבתי שיקרו אחר כך דברים גדולים וקשים יותר שיגרמו לי לכתוב פוסט נוסף, בטרם הבעיות של הפוסט שלפניו נפתרו, וגם עכשיו אני לא אמורה לחשוב כך. אבל אני חושבת. כי פעם אחר פעם אחר פעם אני פותחת את הפה הגדול שלי, ושופכת את הלב על הדברים שעוברים עליי, שמקשים עליי ולא נותנים לי שקט נפשי, ובמקום להיות מתוגמלת על הפעולה הזאת בתחושת פורקן והקלה מסויימת, אני רק חוטפת כאפה חזקה יותר. חשבת שהיה לך רע עד עכשיו? think again! ואני כבר פוחדת. כי עכשיו קיבלתי 2 בומים ומעבר לזה שאני לא יודעת איך להתמודד איתם, אני לא יודעת איך להתמודד עם הבומים שככל הנראה, סטטיסטית, יגיעו אחריהם. ואם להגיד שזה סימן, אז התשובה למה הוא מסמן היא ברורה עד שזה מצחיק אותי, כי לא הייתי צריכה את הסימן הזה כדי להבין שזה מה שאני צריכה לעשות. הבנתי את זה לבד, מזמן, בלי כל הפירוטכניקה הזאת וההמחשות הגרפיות של כמה חרא זה לחיות. אני יודעת שזה חרא. זה חרא גם בלי לצוף באסלה ולצעוק "היי, אני חרא!". זה חרא כי זו תחושת חידלון, וחוסר משמעות, ושגרה מנוונת עד לסוף לא ידוע, ואני כבר מזמן רוצה להריץ קדימה. הסיבה שטרם עשיתי את זה זה נטו פחד, ולא שום דבר אחר. לוגית, זה הדבר היחיד המתבקש, ואין צורך לנסות לשכנע אותי. אבל זה לפוסט אחר.

לא ברור לי למה אני מקבלת את הסימנים האלו, אבל אני מקבלת אותם. וה-2 האחרונים הם הגרועים ביותר עד כה, אם כי אני איכשהו עומדת בהם איתנה, גם כשאנשים אחרים לא מבינים איך.

ושוב, אני לא יכולה לפרט. אבל הפעם באמת. לפחות לא על המרכזי והנוכחי ביותר שבהם. ושוב, ניחשתם נכונה, זה קשור לחבר שלי. מטעמי צנעת הפרט אני לא אגיד מה מי מו, אבל בוא רק נגיד שזה כבר ממש לא סתם בעיות בזוגיות. זה אפילו לא באמת קשור אליי. כאילו, זה קשור, אבל בעקיפין. יודעים מה? scratch that, אולי זה כן קשור אליי. כן, כי המציאות העלובה היא שאני בעצמי אפילו לא יודעת בדיוק מה מי מו. מבולבלים? גם אני. אם הייתי יכולה לפרט יותר, הייתי עושה את זה. הפעם זה באמת לא עניין של "זה הבלוג שלי ובזין שלי", יש פה נושא משמעותי שאסור לי לדבר עליו כאן. אבל תסמכו עליי שזה משהו חשוב, ורציני, ומכריע, ומשפיע בצורה עמוקה על מערכת היחסים ביני לבין החבר שלי. אני גיליתי משהו, והגילוי הזה מאלץ אותי להחליט מה אני עושה בנידון. ולפני שתקפצו- לא, הוא לא בגד בי. wouldn't that be ironic? דווקא אם זה היה קורה כנראה שהייתי יודעת יותר איך להתמודד, אם כי- יד לפה- אני לא רוצה להגיד שום דבר, יכול להיות שזאת הכאפה הבאה שהסימנים מכינים לי, אז ספויילרים ושיט. אבל אני רוצה להאמין שבאווירת הכריסטמס וישו ובאופן כללי, כל פוזת ה-martyr שעטיתי על עצמי מאז, אני הייתי מקבלת דבר כזה אמנם בכאב, אך גם בהשלמה, מתוך תחושה שמגיע לי. אבל, שוב, אני סוטה מהנושא. וכולם נהיו ורדה רזיאל ז'קונט. "תזרקי אותו" ו"תעזבי אותו" נשמעים מכל עבר, ו"איך את בכלל שוקלת להישאר?" ועזבו את האנשים מהעבודה, שמהם באמת אי אפשר לצפות למידה מסויימת של חמלה והבנה, אבל אפילו המאמנת כושר שלי- גיקית למהדרין, לסבית, עם רזומה מפואר של תסביכים משל עצמה, שאנחנו מנהלות שיחות נפש עמוקות בין פוש אפ למישנהו, אמרה לי שוב ושוב, במבט נוגה ורציני- "למה את נשארת?" ואני מחייכת חיוך נוגה ורציני, ואומרת, "לא יודעת. אבל אני לא יכולה לעזוב". אני מרגישה שאמרתי יותר מדי. אבל אני חייבת לומר משהו. הבלונדה, איתה נפגשתי כבר כמה וכמה פעמים מאז הפעם האחרונה שכתבתי עליה פה (הבת שלה כבר בת פאקינג שנה וחצי! ג'יזס!) סיפרה לי על בעלה, ששני הוריו מתו כשהיא והוא רק התחילו לצאת, והיא קיבלה אז החלטה לא לדבר על עצמה והבעיות שלה, להכיל רק אותו, לקבל את זה שהצרות שלו גדולות יותר, ועשתה את זה במשך שנה. החלטה שהיא הצטערה עליה, כשהיא התחילה לפתח איזו מחלה פנימית, שהרופאה המופתעת שלה אמרה לו שזו מחלה שרק ילדים חולים בה- או מבוגרים שנמצאים בסטרס עצום שהם לא פורקים אותו ומדברים עליו. "אל תעזי לא לדבר על הבעיות שלך," היא אמרה לי, "זה הדבר הכי גרוע שאת יכולה לעשות. את חייבת לפרוק". והמילים שלה מהדהדות לי בראש, ולכן אני כותבת פה, אבל איתו, אני משתדלת לסתום את הפה. קיבלתי על עצמי החלטה, החלטתי להישאר, ולהחלטה הזו יש תנאים.

אז כן. אמרתי הרבה בלי לומר שום דבר על הכאפה הראשונה. אבל זאת חתיכת כאפה. ואגב, לא ברור בכלל כמה זמן ההחלטה שלי תחזיק. זה נחמד להקריב כשאתה רואה תוצאות, כשאתה מקבל פידבק מעריך, מודה, פידבק שנותן לך תקווה שאולי לא עכשיו, אבל אחר כך יהיה יותר טוב. אבל אני לא מקבלת פידבק כזה. ובינתיים מנסה- בקושי רב- למלא אחר התנאים של ההחלטה. כל מה שמחזיק אותי זו תקווה שיהיה טוב, אבל זו תקווה שבעיקר אני זו שמאכילה בה את עצמי. אולי אני רואה סימנים יש מאין, מפרשת התנהגויות בצורה שגויה, רק כי אני פוחדת מדי להכיר בזה שלא יהיה טוב. כן, אני מודה עכשיו- אני פחדנית. אני לא גיבורה גדולה כמו שהייתי בפוסט הקודם, דיברתי גבוהה-גבוהה על איך שאני לא פוחדת להיפרד וגם מכינה את עצמי נפשית לזה- וזה נכון, בינתיים בכל הסיטואציות שבהן היינו מילימטר מפרידה אני השלמתי עם המצב די מהר וכבר חשבתי באופן טכני וענייני מה הלאה, אבל כנראה שחטפתי יותר מדי כאפות במישור הזה ואני כבר לא כל כך חזקה. או שאולי זו סיטואציה שונה ואני לא רוצה לוותר בלי מאבק. לא יודעת. בכל מקרה כרגע, אחרי שנאמרו לי דברים די מכוערים, לא עשיתי פרצוף נעלב וטרקתי את הדלת. המחשבות רצו לי בראש, והבנתי שזה מצב חריג, והתגובה אליו צריכה להיות בהתאם. אבל אולי אני אתפכח ואגדל ביציות או משהו ואעשה פוזה של אפרו-אמריקאית עצבנית בתוכנית של ריקי לייק- kick him to the curb ושיט. לא, זה לא נשמע כמוני. לא יודעת.

על הכאפה השניה אני לא אדבר כרגע, אלא בפוסט הבא (אם לא יקרה עוד משהו בינתיים שיאלץ אותי להתעסק בו- טפוטפוטפו מלח מים), אבל רק אומר שעליה אני אוכל לכתוב הרבה יותר בפירוט. מבחינה כרונולוגית היא קרתה לפני הכאפה שסיפרתי-לא סיפרתי עליה בפוסט הזה, אבל היא "כאפה מושהית", אם תרצו, ההשפעה האמיתית והקשה שלה תקרה בעתיד הלא כל כך רחוק, בינתיים קיבלתי רק סוג של התראה לבאות. לא שיש לי יותר מדי מה לעשות עם זה, חוץ מלרטון ולכתוב פוסטים.

אז עד לפעם הבאה.

