20 פלוס

שארית הכוונות הטובות (Sour Jane)

ללא תיאור

קטע אחרון: קיץ (07/06/2017)

Just a swell (Dream Traveler)

Love is flowing from my fingertips~

קטע אחרון: אם היה לך קצב (07/06/2017)

Pray for Plagues (Fake and proud)

"כל החוויות שהעצימו את ימיך,שהדירו שינה מעינייך בלילות..."

קטע אחרון: Menos de un mes. (07/06/2017)

מה וזה (אודרי/)

ללא תיאור

קטע אחרון: ללא כותרת (07/06/2017)

דפי מסע (הקוסמת-)

ללא תיאור

קטע אחרון: ללא כותרת (07/06/2017)

בדרך לפסגה (MyonlySunshine:))

*פילוסופיה על החיים*

קטע אחרון: מקום (07/06/2017)

כשמאניה ודיפרסיה נפגשים (StillTheSame)

בעולם שכולם מדחיקים ומסתירים. שונאת את עצמי על זה.

קטע אחרון: הטבעת הזו (07/06/2017)

נגיעות קטנות של טעם (detsiwT)

קצת מהכל אבל בעיקר כלום :)

קטע אחרון: אנחנו לא חברים (07/06/2017)

The Real ME (Shameless)

New episode in my life

קטע אחרון: פוסט ראשון (07/06/2017)

הסטטוס של חברתך (הולי הלבנה)

הסטטוס של חברתך תמיד יהיה נחשק יותר

קטע אחרון: בזמן שישנת (07/06/2017)

אינטגרלי (Scandinavian)

"אנשים המחפשים איזון לעיתים נכווים..." (הסבון שבכה מאוד)

קטע אחרון: כתפיים רחבות (07/06/2017)

I Choose Happiness (InbalsCreative)

A Blog About Love, Writing,Filmaking and The Journey of Life

קטע אחרון: מתרגשת לקראת מחר (07/06/2017)