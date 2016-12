The chronicles of ArkMar (Jozh)

Only after a city is no more fit for humans, can it be a home for Faeries, TRolls and adventures in general. And to search for these, dear Passer, we have come here. Nycticorax Nycticorax Spitz, Rebuilder of Arkmar

קטע אחרון: על חביתות ופרות קדושות (22/12/2016)