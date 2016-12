תחנות בחיים

על קצות האצבעות (פועה)

כל הזמן בתנועה

קטע אחרון: איכס (21/12/2016)

יומן ההצלחות שלי (לא אחד מהעדר)

החיים הם טיול, ואני מסתובב בלי מפה או מצפן

קטע אחרון: היום הקצר בשנה (22/12/2016)

יומן ההצלחות שלי (לא אחד מהעדר)

החיים הם טיול, ואני מסתובב בלי מפה או מצפן

קטע אחרון: היום הקצר בשנה (22/12/2016)

נאספו בערימה (the mask of zoro)

לאורך השנים, אט אט כתבתי, מחקתי ושוב כתבתי וכך אספתי עוד אחד, לכדי ערימה אחת שעדיין נערמת. והיא, כמו שרק היא יודעת, מתארת אותי. תמצאו אותי בין המילים, בסאבטקסט מקווה שתהנו

קטע אחרון: ללא כותרת (22/12/2016)

My Life (Dark Something)

"And sometimes this Blog is just a diary or a reminder. You forget the things you were certain you would allways remember, especially the tiny things, and all too often they're the things that matter"

קטע אחרון: ואולי... (22/12/2016)

elliptically (parcel)

ללא תיאור

קטע אחרון: Finally (22/12/2016)

equivalent exchange (drifted spirit)

when we hit our lowest point, we are open to the greatest change

קטע אחרון: מילים/אני (22/12/2016)

גאות ושפל (The Man In Green)

החיים

קטע אחרון: ללא כותרת (22/12/2016)

הקול השפוי: יומנה של עוף החול (התחייה מחדש.)

הבלוג החל את דרכו כניסיונה של בי-פולרית להבין איך הכל קרה. בשנים האחרונות הוא קיבל גם תפקיד משמעותי לא פחות: להכניס צל של שפיות וחמלה כלפי המתמודדים מידי החברה הסובבת, שלפעמים שוכחת שגם אנחנו, כמו כולם, בני אדם

קטע אחרון: טעם של די (18+) (22/12/2016)

זווית ראיה על העולם הגדול (יגואר)

“Too many people spend money they haven’t earned, to buy things they don’t want, to impress people they don’t like.”

קטע אחרון: ללא כותרת (22/12/2016)

לא זמן לפסיקים (טרה-אומה)

As I type I learn more about myself then I ever would have if I had

קטע אחרון: - תאג"ד 33 [ביקורת] (22/12/2016)

נאספו בערימה (the mask of zoro)

לאורך השנים, אט אט כתבתי, מחקתי ושוב כתבתי וכך אספתי עוד אחד, לכדי ערימה אחת שעדיין נערמת. והיא, כמו שרק היא יודעת, מתארת אותי. תמצאו אותי בין המילים, בסאבטקסט מקווה שתהנו

קטע אחרון: ללא כותרת (22/12/2016)

מלנכוליה (sheperd)

אופטימי בחיים לא אופטימים

קטע אחרון: קרה פעם (22/12/2016)

Fairy tale (-Princess M-)

All The Things SHE Said

קטע אחרון: בוקר? (22/12/2016)

THIS IS NOT SPARTA! (The Shmock)

This is may not be Sparta but as still as awesome.

קטע אחרון: חוסר סבלנות (22/12/2016)

דברים טובים באים באריזות קטנות (מוּש השניצלית)

לדעת להתבונן. עם אופטימיות לא קונים במכולת.

קטע אחרון: Every Weeknd (22/12/2016)